Când se va mai naşte o Simona Amânar pentru gimnastica din Constanţa

Când se va mai naște o Simona Amânar pentru gimnastica din Constanța

Următoarea generație de gimnaști și gimnaste se pregătește la Constanța la Clubul Sportiv Farul, unde echipa de antrenori formată din Camelia Voinea, Florin Uzuf și Olimpia Popa muncește zilnic cu copii de perspectivă pentru gimnastica românească. Spre fericirea constănțenilor și a celor de la CS Farul, la capitolul selecții situația stă bine. Sunt în jur de 28 de copii care frecventează antrenamente pentru gimnastică. În timp, aceștia se pliază, iar atunci când acest lucru se întâmplă, echipa de antrenori intră în continuitate și începe demararea noilor selecții de copii. „Gimnastica este un sport greu care necesită multe sacrificii, din această cauză multe gimnaste și mulți gimnaști renunță, mai exact 30 - 40%, poate chiar mai mulți. Aici intervin părinții care nu mai au timp să îi aducă la antrenamente din cauza serviciului sau a timpului strâmtorat, ori acești copii dau de greu la un moment dat și preferăsă-și ocupe timpul cu altceva, dar cred că acest fenomen se întâmplă în toate disciplinele, nu numai la gimnastică”, precizează antrenoarea Camelia Voinea. Pentru a face performanță, copiii trebuie să-și dorească într-adevăr acest lucru și să muncească pentru a-și realiza țelul. „Cheia succesului, din punctul meu de vedere, este ca antrenorul și sportivul să fie conectați în ceea ce privește obiectivul de performanță, fie că este balcanic, european, mondial sau olimpic, însă uneori este nevoie și de prezența unui gram de noroc pentru a avea succes. Aici, la CS Farul, avem perspective de viitor, copiii trebuie să dorească și să le placă acest sport pentru a progresa, însă cred că cel mai important aspect este sănătatea, pentru că în momentul în care ai cea mai mică durere, aceasta te oprește din activitate”, spune antrenoarea de la CS Farul, Camelia Voinea. Selecții zilnice Orice părinte interesat în a-și pregătii copilul în gimnastică este invitat alături de cei micuți în fiecare zi de la ora 19:00 la sala de sport „Flămânda” pentru selecție. „Vârsta la care sunt selecționați copiii este de aproximativ cinci - șase ani, aceștia trebuie să aibă o siluetă echilibrată, adică nu trebuie să fie nici foarte grași nici foarte slabi, cu o înălțime medie. În timp, acești copii se vor forma, vor veni de trei ori pe săptămână la antrenamente și ulterior vor căpăta forța fizică pe care o dorim. Condiții avem, echipamente sunt, directorul Clubului Sportiv Farul ne-a pus mereu la dispoziție tot ce avem nevoie pentru a ne desfășura activita-tea cât mai lejer, asta datorită faptului că am avut și rezultate importante la competiții. În cazul nefericit în care aceștia nu se descurcă în gimnastică, putem mereu să îi îndrumăm spre alte sporturi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Florin Uzuf.Valori pierduteDin păcate, din cauza sărăciei, CS Farul a pierdut multe valori ale gimnasticii, mulți dintre antrenorii clubului preferând să profeseze în Rusia, America, Spania sau Anglia. „Au rămas cei dedicați țării și orașului Constanța, așa cum nici eu nu am putut să stau prea mult în străinătate și am revenit aici, în sânul Constanței, a Farului și a copiilor pe care îi iubesc foarte mult”, afirmă antrenoarea Camelia Voinea.