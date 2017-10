„Când jucam contra Farului, ne tremurau chiloţii“

Cornel Cernea:

„Când jucam contra Farului, ne tremurau chiloții“

Portarul Cornel Cernea a declarat că, prin sosirea la Farul, nu a făcut un pas înapoi, întrucât „vin să muncesc și să ating un obiectiv. O promovare e o realizare, e mai bine așa decât să joc la Liga 1 și să retrogradez. Și oricum, nu am venit la o echipă mică, ci la Farul, care reprezintă ceva în fotbalul românesc. De câte ori veneam să jucăm aici cu alte formații, ne tremurau chiloții”.Cernea va semna pe un an și agreează și o prelungire a con-tractului, dacă echipa promovează. Goal-keeper-ul nu consideră că vârsta sa, 35 de ani, e un impediment în calea unor evoluții bune la Farul. „Atât timp cât mă pot pregăti la nivel înalt și mă simt bine la meci, nu e nicio problemă. S-au mai văzut cazuri de portari care au apărat și la 39 sau la 40 de ani”, a spus Cernea.„Cornel e prima noastră achiziție de valoare, pe un post foarte important”, a arătat antrenorul principal al Farului, Marian Pană.Farul are în acest moment trei goal-keeper-i, Cernea, Dan Zdrân-că și Alexandru Răuță, dar vrea să se mai întărească pe acest post. „Suntem în discuții cu cel puțin un portar. Cine se va pregăti cel mai bine și va fi cel mai serios acela va apăra”, a declarat antrenorul portarilor Farului, Valentin Covaciu, revenit la echipă după un an și jumătate. „Acum e ceva mai bine la club, din toate punctele de vedere. În general, s-a trecut peste vechile pro-bleme”, a mai spus Covaciu.