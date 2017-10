Când are loc Campionatul de minifotbal pentru firme

Ştire online publicată Marţi, 24 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Campionatul de minifotbal pentru firme " Black Sea & Edimar Atletic Club " , ajuns la cea de a treia ediție, va avea loc între 15 mai și 19 iulie. Înscrierile au început de vineri 20 martie, iar organizatorii așteaptă un număr de 24 de echipe ce vor fi împărțite în patru grupe de șase.Valoarea premiilor a crescut datorita sponsorilor: Player Arena, Decathlon, Golful Pescarilor, Hellenrom Turboservice, Magazinul de Print, Epic Web, astfel locul întâi va fi in valoare de 1500 ron, locul doi 1000 ron iar locul trei 750 de ron. În plus vor exista și premii speciale: cel mai bun portar, golgheterul competiției, cel mai tehnic jucător, cea mai fairplay echipa si cea mai infocata galerie.“ Am reușit să creștem de la ediție la ediție și asta spune multe despre acestă competiție. Pentru cea de a treia ediție cel mai important scop este cel caritabil și mai exact identificarea a zece tineri sportivi de perspectivă cărora li se vor oferi echipament sportiv complet cu ajutorul Asociatiei Sportive Tommy DC Events Partener Gems si Fortuna Sports Partener Givova.“ a declarat Ene Daniel președinte Asociația Black Sea Equilibrium.