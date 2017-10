Performanță pentru luptele de la CS Aurora 23 August

Campionul-surpriză

Pe harta luptelor românești, Constanța este unul dintre centrele de primă importanță. Și mai îmbucurător este faptul că, alături de campionii de tradiție de la Liceul cu Program Sportiv, răsar tot mai multe valori din județ.Constanța nu a dus niciodată lipsă de talente în sporturile dure, bărbătești. Luptătorii de la CS Farul, LPS „Nicolae Rotaru” ne-au obișnuit ani în șir cu performanțe, iar colegii lor de la Mangalia sau Medgidia au ținut, la rândul lor, ștacheta ridicată la un nivel superior. Iată că, recent, a mai apărut o grupare care anunță că este pusă pe fapte mari - CS Aurora 23 August.La Campionatele Naționale de lupte libere rezervate cadeților, turneu desfășurat, zilele trecute, la Mangalia, s-a remarcat în mod deosebit Marius Marin, care a devenit campion al României la categoria 69 de kilograme. Sportivul antrenat de Gigi Ciupercă și Aurelian Marin (chiar tatăl său, fost sportiv de mare performanță) s-a impus într-o manieră categorică în fața adversarilor săi, nelăsându-le acestora nicio speranță.„De acest sportiv veți mai auzi cu siguranță. Are 17 ani, a fost campion național de copii, iar acum a cucerit medalia de aur la cadeți. Are și experiență internațională, clasându-se pe locul întâi și într-un turneu în Grecia, la care a participat cu echipa României. La Naționalele de la Mangalia, a demonstrat că ne putem baza pe el în sezoanele care vor urma. Are calități care îl recomandă a fi unul dintre viitorii mari campioni ai Constanței. Se pregătește cu cea mai mare seriozitate și mă bucur că Gigi Ciupercă face o treabă excelentă la 23 August”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.v v vPentru Marius Marin, urmează o mare provocare: participarea la Campionatele Europene din Muntenegru. Delegația tricoloră pleacă, sâmbătă, spre competiție, iar un podium pentru tânărul constănțean ar fi o recompensă frumoasă după dificilele antrenamente din ultima perioadă.