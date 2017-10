Cupa Zilei Marinei Române la yachting

Campionii velelor

Punct final în Cupa Zilei Marinei Române la yachting. După cinci regate, desfășurate pe durata a două zile, velierii constănțeni și-au stabilit noii campioni. La reuniunea nautică organizată, pe lacul Siutghiol din Mamaia, de Liga Navală Română și Asociația Județeană de Yachting, au participat echipaje reprezentând toate cluburile constănțene: CSU Știința, Electrica, Școala nr. 27 și Yacht Club Regal Român. S-a concurat la patru clase - Optimist, Cadet, OK și 420, masculin și feminin. Iată și rezultatele înregistrate: Clasa Optimist (fete): 1. Atena Macarov (Știința), 2. Irina Brătulescu (Șc. nr. 27 / YCRR), 3. Ioana Alexiu (Știința); Clasa Optimist (mas-culin): 1. Armand Ionescu, 2. Robert Toporău, 3. Vlad Șerbea (toți de la Electrica); Clasa Cadet: 1. Elena Vlădescu / Alexandru Ionescu (Electrica), 2. Gabriel Cocoș / Mircea Martin (Știința), 3. Vlad Rusu / Rareș Horneț (Șc. nr. 27 / YCRR); Clasa OK: 1. Erdal Gelmambet, 2. Răzvan Gălățeanu (ambii de la Știința), 3. Levent Abibula (YCRR); Clasa 420: 1. Alina Toncea / Eduard Crăciun (Electrica), 2. Ionuț Surugiu / Surian Dede, 3. Alex Illichman / Cătălin Crăciun (ultimii patru de la Știința). Sportivii prezenți la Cupa Zilei Marinei sunt antrenați de Domnica Micu, Dumitru Micu și Constantin Vlădescu. Spectacolul cu vele a fost urmărit, alături de numeroși constănțeni și turiști, și de președintele AJY, Dan Zaharia. Elementele tehnice au făcut departajarea „A fost un concurs frumos, o reușită din toate punctele de vedere, iar vremea a ținut cu noi. Vântul, când slab, când mediu, i-a solicitat pe concurenți, care au pus în practică întreg bagajul de cunoștințe teoretice și practice. Rotirile de vânt i-au obligat pe velieri să execute diverse elemente tehnice, iar aici s-a făcut departajarea. La toate clasele au fost curse strânse, cu un plus pentru cele de la Cadet, unde au concurat, la comun, echipaje feminine, masculine și mixte“, a declarat, pentru Cuget Liber, profesorul Dumitru Micu, directorul Școlii nr. 27, membru al Asociației Județene de Yachting.Punct final în Cupa Zilei Marinei Române la yachting. După cinci regate, desfășurate pe durata a două zile, velierii constănțeni și-au stabilit noii campioni. La reuniunea nautică organizată, pe lacul Siutghiol din Mamaia, de Liga Navală Română și Asociația Județeană de Yachting, au participat echipaje reprezentând toate cluburile constănțene: CSU Știința, Electrica, Școala nr. 27 și Yacht Club Regal Român. S-a concurat la patru clase - Optimist, Cadet, OK și 420, masculin și feminin. Iată și rezultatele înregistrate: Clasa Optimist (fete): 1. Atena Macarov (Știința), 2. Irina Brătulescu (Șc. nr. 27 / YCRR), 3. Ioana Alexiu (Știința); Clasa Optimist (mas-culin): 1. Armand Ionescu, 2. Robert Toporău, 3. Vlad Șerbea (toți de la Electrica); Clasa Cadet: 1. Elena Vlădescu / Alexandru Ionescu (Electrica), 2. Gabriel Cocoș / Mircea Martin (Știința), 3. Vlad Rusu / Rareș Horneț (Șc. nr. 27 / YCRR); Clasa OK: 1. Erdal Gelmambet, 2. Răzvan Gălățeanu (ambii de la Știința), 3. Levent Abibula (YCRR); Clasa 420: 1. Alina Toncea / Eduard Crăciun (Electrica), 2. Ionuț Surugiu / Surian Dede, 3. Alex Illichman / Cătălin Crăciun (ultimii patru de la Știința). Sportivii prezenți la Cupa Zilei Marinei sunt antrenați de Domnica Micu, Dumitru Micu și Constantin Vlădescu. Spectacolul cu vele a fost urmărit, alături de numeroși constănțeni și turiști, și de președintele AJY, Dan Zaharia. Elementele tehnice au făcut departajarea „A fost un concurs frumos, o reușită din toate punctele de vedere, iar vremea a ținut cu noi. Vântul, când slab, când mediu, i-a solicitat pe concurenți, care au pus în practică întreg bagajul de cunoștințe teoretice și practice. Rotirile de vânt i-au obligat pe velieri să execute diverse elemente tehnice, iar aici s-a făcut departajarea. La toate clasele au fost curse strânse, cu un plus pentru cele de la Cadet, unde au concurat, la comun, echipaje feminine, masculine și mixte“, a declarat, pentru Cuget Liber, profesorul Dumitru Micu, directorul Școlii nr. 27, membru al Asociației Județene de Yachting.