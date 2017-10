Campionii ringului au ridicat sala din Medgidia în picioare

Cei zece pugiliști constănțeni medaliați, în acest an, la întrecerile naționale au fost premiați, sâmbătă, la Med-gidia, cu ocazia „Galei Cam-pionilor”. Evenimentul a fost pus în scenă de Asociația Județeană de Box Constanța, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Con-stanța și al mai multor apropiați ai boxului. În anul 2010, pugilismul constănțean a obținut la întrecerile naționale cinci titluri de campion și alte cinci medalii. Spectatorii prezenți, sâmbătă, în Sala Sporturilor din Medgidia, au avut parte de un spectacol atractiv, medaliații anului evoluând în cadrul mai multor partide. În 2010, au ieșit campioni naționali: Ionuț Gheorghe (CS Farul) - la seniori, Ionuț Băluță (CS Năvodari) - la tineret, Arsen Mustafa (CS Farul) - la juniori, Mircea Bărăscu (CS Năvodari) - la cadeți și Ionuț Vulpe (Callatis Mangalia) - la copii. Pe lângă aceștia, au mai urcat pe podium la Naționale Ionuț Neacșu (Callatis) - medalie de argint, Ionuț Băluță, Florin Panait (CS Farul) și Enver Amiș (CS Farul) - medalii de bronz. În plus, Daniel Cotună, de la Callatis, a fost al doilea la Criteriul Național de tineret. „Toți cei care au evoluat în gala de la Medgidia au primit treninguri, iar sponsorii i-au recompensat pe medaliații anului cu bani și diplome. A fost un eveniment extrem de reușit. Spectatorii prezenți la Sala Sporturilor, care s-a umplut cam pe jumătate, au avut ce vedea. Am beneficiat de sprijin și din partea organizatorilor locali” Arbitrul AIBA Toma Matei, președintele AJB Constanța