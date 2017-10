Președintele COSR, Octavian Morariu:

„Campionii olimpici sunt exemple pentru copiii României“

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, a declarat că delegația României prezentă la Jocurile Olimpice de la Beijing s-a descurcat foarte bine, iar cei care au câștigat medalii vor fi exemple pentru viitorii sportivi. „Am spus imediat după încheierea Jocurilor de la Beijing și o repet și acum: am terminat această Olimpiadă cu capul sus. Am reușit să cucerim mai multe medalii de aur, iar campionii noștri olimpici pot fi considerați exemple pentru copiii care se vor apuca de acum încolo de sport. Cu toții știm că a fost o competiție foarte grea, iar sportivii merită toate felicitările noastre. Trebuie, totuși, să amintim că nu doar sportivii au meritul acestor rezultate, ci și federațiile, precum și cluburile care le-au asigurat olimpicilor toate condițiile”, a precizat Morariu. Medaliații delegației române de la JO de la Beijing au fost premiați de către grupul de firme Niro, partener al COSR. Sportivele care au câștigat medalii de aur - Alina Dumitru (judo), Georgeta Andrunache, Viorica Susanu (ambele la canotaj), Sandra Izbașa (gimnastică) și Constantina Diță Tomescu (maraton) - au încasat cecuri în valoare de câtre 10.000 de euro. De asemenea, Ana Maria Brânză, vicecampioana olimpică la proba spadă, a fost premiată cu 5.000 de euro. Medaliații cu bronz - Mihai Covaliu (sabie), echipa feminină de gimnastică și componentele echipajului de canotaj 8+1 - au primit câte 3.000 de euro. Pentru sportivii români participanți la JO de la Beijing, urmează un nou ciclu, iar majoritatea dintre ei se gândesc deja la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. Canotoarele vor o pistă de nivel mondial Canotoarele Georgeta Andrunache și Viorica Susanu, medaliate cu aur în proba de 2 rame, au ținut să facă un apel către Federația Română de Canotaj, spunând că vor mai participa la JO de Londra doar dacă în țară se va construi o pistă de nivel mondial. „Promit că mă voi pregăti și pentru Jocurile de la Londra doar dacă se va construi în țară o pistă olimpică. Eu am deja o vârstă, dar vreau ca România să aibă așa ceva, mai ales că acest sport este tot timpul printre principalele favo-rite”, a spus Georgeta Andrunache, în vârstă de 32 de ani, câști-gătoare a cinci titluri olimpice în întreaga sa carieră.