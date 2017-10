Punct final al turneului de la Tenis Club Idu Mamaia

Campionii Cupei CELCO 2012

Ieri, la Baza Sportivă Tenis Club Idu Mamaia, s-a încheiat cu succes a IV-a ediție a Cupei CELCO la tenis de câmp pentru veterani, desfășurată în perioada 24 iunie - 1 iulie, competiție dotată cu premii totale de 4.500 de euro. Cupa CELCO s-a adresat categoriilor de vârstă 35+, 45+ și 55+, jucându-se numai la dublu mas-culin, în sistem două din trei seturi, câștigătorii primind premii de 1.000 de euro, iar ocupanții locului al doilea - câte 500 de euro. După terminarea finalelor, festivitatea de premiere a reunit toți sportivii finaliști și semifinaliști, împreună cu fostul prefect al Constanței, Dănuț Culețu, președintele și acționarul majoritar al CELCO, Niculae Dușu, și direc-torul Tenis Club Idu Mamaia, Marian Sandu, care le-au înmânat câștigătorilor diplomele și cupele aferente. „A fost o competiție foarte frumoasă, dar trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, și anume să-i mulțumim sponsorului principal CELCO, reprezentat de Niculae Dușu, care a făcut posibilă organizarea ediției a patra a Cupei CELCO, alături de echipa de la Tenis Club Idu Mamaia. Participarea în acest an a fost foarte bună, iar pentru aceasta, aș vrea să mulțumesc tuturor sportivilor care au fost prezenți și care au făcut cinste acestui sport”, a declarat Dănuț Culețu. Finala de 35+ a fost câștigată de dublul George Cosac / Sorin Stilu, scor 6-0, 6-2, avându-i ca adversari pe Chipăilă / Dincă. Deși are un pro-gram încărcat, fostul jucător profesionist de tenis și actualul vicepreședinte al Federației Române de Tenis, constănțeanul George Cosac (44 ani), a confirmat importanța Cupei CELCO prin prezența sa în competiție, mărturisind că turneuli-a trezit amintiri frumoase, de pe vremea când juca în competiții importante, ca Jocurile Olimpice de Vară de la Barcelona, din 1992. „Am venit cu o deosebită plăcere acasă, turneul mi-a trezit foarte multe amintiri frumoase. Am aflat de această competiție și am răspuns prezent, în ciuda faptului că, pe durata turneului, jumătate din timp am fost nevoit să fac naveta, fiind ocupat cu o competiție internațio-nală pe care o organizez în București. A fost un turneu organizat ireproșabil, sponsorii și-au dat silința ca sportivii să beneficieze de cele mai bune condiții, am văzut meciuri foarte interesante, s-a luptat cu foarte multă ardoare, fiecare participant și-a dorit să câștige, într-un cuvânt, o competiție reușită”, a declarat vicepreședintele FRT, George Cosac. Iată și celelalte rezultate ale finalelor, de la 45+: Rizu / Tudora - Dinicu / Fotache 6-4, 6-4; 55+: Marțolea / Trandafir - Albu / Ilie 7-6 (8), 6-0.