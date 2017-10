Campionii constănţeni de haltere, la un pas de abandon

Campionii constănțeni de haltere, la un pas de abandon

Performanțele din acest an ale halterofililor de la LPS „Nicolae Rotaru” și CS Farul Constanța au fost foarte bune: 57 de medalii. În ciuda acestui număr mare de locuri pe podium, anul viitor va fi secetă. Sportivii nu sunt răsplătiți pentru eforturile lor, decât rareori prin donații ale iubitorilor de sport din oraș. Astfel, mulți se gândesc să renunțe.Halterele, la fel ca multe alte discipline sportive din acest oraș, suferă. La Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” și la Clubul Sportiv Farul, sub îndrumarea antrenorului Angheluș Beșleagă, au fost câștigate 57 de medalii, în acest an, obținute la campionatele naționale, europene și mondiale. Însă, pentru aceste performanțe și eforturi, sportivii nu sunt răsplătiți decât cu o diplomă, care nu le este de mare folos.„De la anul, nu știu ce voi face. Seniorii, care sunt căsătoriți, au familii, se duc și la serviciu, vin și la antrenamente. Nici ei nu vor mai răbda mult. Le este și lor greu. Când ajung acasă, ce să le dea copiilor să mănânce? Medaliile pe care le-au câștigat? În România sunt 300 de halterofili, dintre care cinci seniori, iar doi sunt la clubul nostru. La copii este aceeași situație. Nu sunt motivați, ba chiar descurajați. Mulți s-au lăsat deja, iar pe cei care au mai rămas reușesc să-i mai țin cât sunt la școală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Angheluș Beșleagă.Una dintre cele mai bune halterofile constănțene este Laura Pricop, campioană europeană la stilul smuls, vicecampioană la aruncat și la total. În plus, are și două medalii de bronz obținute la Mondiale (total și aruncat). Toate acestea sunt reușite cu eforturi mari, atât din partea sportivei, cât și a antrenorului, care de multe ori este nevoit să bage mâna în buzunarul propriu pentru a asigura necesarul cu care să se obțină performanțe.„Au fost 15 concursuri anul ăsta. Laura Pricop a concurat chiar și la două competiții, una după alta, la diferență de doar două săptămâni. Este obositor și pentru ea și pentru ceilalți. A fost un efort deosebit și a reușit un rezultat bun. Nimeni nu se aștepta la o așa performanță. Nu este normal ca la două săptămâni să ai aceeași formă. Trebuie cel puțin o lună jumate pentru a ajunge iar la un vârf de formă”, ne-a mai spus Beșleagă.Donații de la un iubitor al sportului constănțeanTimp de șase ani, halterofilii de la LPS și CS Farul au primit un ajutor considerabil, fără de care multe din acele 57 medalii nu ar fi fost posibile, din partea unui iubitor al sportului, Florin Stoian, care deține o fermă la marginea orașului. Acesta ajută copiii cu donații în bani, bunuri și chiar legume, care compensează masa pe zi de doar 10 lei.„80% din aceste performanțe se datorează lui Florin Stoian, pentru că orice am avut nevoie, ne-a sprijinit. Dacă aveam nevoie la 12 noaptea de bani pentru suplimente de efort, era primul care sărea să ne ajute. Din 2006, el mă tot ajută. Îmi dă și legume pentru cantină, este un om extraordinar. Nu mai zic de această sală de haltere de la LPS pe care am dotat-o tot cu ajutorul lui. La concursuri mă ajută, plus premierea pentru copii. Am un angajament moral față de acest om, acela de a continua cu acești sportivi”, a precizat Angheluș Beșleagă.