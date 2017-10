Trei atleți constănțeni au câștigat medalii de aur la Naționalele veteranilor

Campioni de cursă lungă

Atletismul nu are frontiere, nici limite de vârstă. Acest lucru l-au demonstrat veteranii constănțeni, care, la Mastersul de la București, au alergat ca-n prima tinerețe, cucerind medalie după medalie. Pe pista stadionului „Iolanda Balaș Sotter”, Alexandru Pop s-a simțit precum delfinul în mare. A terminat pe primul loc cursele de 800 m și 1.500 m, fiind al doilea la 400 m. Finalele probelor de fond, 5.000 m și 10.000 m, au avut același învingător, Marian Piron, constănțeanul reușind, astfel, să reediteze performanța de anul trecut. În fine, Gheorghe Ro-mașcanu a fost cel mai iute la 400 m și s-a clasat pe poziția a treia la 200 m. Toți cei trei sportivi medaliați la Campionatul Național sunt foști atleți ai clubului Farul. „Consider că rezultatele sunt foarte bune, în condițiile în care, la competiție, au participat aproximativ 200 de atleți, la toate categoriile de vârstă, de la 35 ani, la +80 ani. Sunt foarte bucuros pentru cele două medalii de aur și cred că aș fi putut chiar corecta recordurile naționale, dar vântul a bătut foarte tare, în rafale, și m-a încetinit cu aproape două secunde”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. „Cu acest prilej, ne-am îndeplinit baremurile de calificare la Campionatele Balcanice. Acest concurs va avea loc în Turcia, la Izmir, în perioada 23-25 septembrie, și sperăm ca, până atunci, în colaborare cu federația, să rezolvăm problemele de natură financiară”, a explicat Marian Piron. Dacă prezența la Balcaniadă stă sub semnul întrebării, în schimb, este certă participarea la Crosul Național Olimpic de la Constanța, din 23 iunie, și la Maratonul de la Mangalia, programat luna viitoare. „La Crosul Olimpic, avem drept obiectiv clasări în primii trei, pe categorii de vârstă, și în primii zece, în topul general. La toate edițiile la care am alergat, am terminat în primii 15, performanță pe care vrem să o îmbunătățim. În ceea ce privește concursul de la Mangalia, o să alergăm cei 42,5 km sau o să facem echipă de semi-maraton”, a anunțat Gheorghe Romașcanu.