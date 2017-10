Campionatul Spaniei - Real Madrid rămâne în fruntea clasamentului

Real Madrid a învins pe Levante cu scorul de 3-0, duminică seara, pe ''Santiago Bernabeu'', într-un meci din etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei, și s-a desprins în fruntea clasamentului de rivala Barcelona, informează Agerpres. Ronaldo (11), Marcelo (49) și Karabelas (81, autogol) au marcat cele trei goluri pentru Real, care are acum trei puncte în plus față de Atletico și patru față de Barca.Gabriel Torje (Espanyol) sau Cristian Săpunaru (Elche) au ratat șansa de a se întâlni pe teren la meciul de la Barcelona, ambii lipsind de pe foile oficiale ale meciului, în timp ce Ciprian Marica a fost doar rezervă la Getafe.Rezultate: Duminică Valencia - Athletic Bilbao 1-1 Au marcat: Alcacer 23, respectiv Aduriz 53 - penalty.Real Madrid - Levante 3-0 Au marcat: Cristiano Ronaldo 11, Marcelo 49, Nikos Karabelas 81 (autogol). Cartonaș roșu: David Navarro (Levante) 64.Almeria - Sevilla 1-3 Au marcat: Alex Vidal 85, respectiv Carlos Bacca 31, Daniel Carrico 51, Kevin Gameiro 77.Espanyol - Elche 3-1 Au marcat: David Lopez 2, Diego Colotto 21, Pizzi 58, respectiv Juan Fuentes 88 (autogol).Sâmbătă Granada CF - Villarreal 2-0 Au marcat: Fran Rico 23 - penalty, Youssef El Arabi 33.Celta Vigo - Atletico Madrid 0-2 A marcat: David Villa 62, 64.Real Betis Sevilla - Getafe 2-0 Au marcat: Leo Baptistao 16, Ruben Castro 39.Real Valladolid - Barcelona 1-0 A marcat: Fausto Rossi 17.Luni au loc partidele Osasuna - Malaga și Real Sociedad - Rayo Vallecano.În clasament, pe primul loc se află Real Madrid, cu 67 puncte (27 jocuri), urmată de Atletico Madrid, 64 p (27 j), Barcelona, 63 p (27 j), Athletic Club Bilbao, 51 p (27 j), Villarreal, 44 p (27 j), Real Sociedad, 43 p (26 j), etc.