Campionatul Judeţean de Arte Marţiale de Contact

În week-end, la sala "Tomis"

Campionatul Județean de Arte Marțiale de Contact

Duminică, 26 martie, la sala „Tomis” din Constanța, se va organiza Campionatul Județean de Arte Marțiale de Contact, la disciplinele sportive Kung-Fu și Karate Kyokushin.Probele campionatului vor fi următoarele: Kung-Fu: Tuishou (mâini lipicioase), Light-Fighting Sanda (luptă sportivă cu contact ușor), Erjie-Gun Fight (luptă sportivă cu bastonul cu două segmente) și Total-Contact-Fighting (luptă sportivă cu contact), la individual; Karate Kyokushin: Kumite (luptă sportivă de contact knock-down) și Kata (luptă imaginară).Campionatul este organizat pentru copii 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani, 10-11 ani, mini-cadeți 12-13 ani, cadeți 14-15 ani, juniori 16-17 ani și seniori +18 ani, la feminin și masculin.La turneu, și-au anunțat participarea 15 cluburi sportive din județul Constanța - 85 de sportivi la Kung-Fu și 40 la Karate Kyokushin. Aceștia vor reprezenta următoarele cluburi: CSU Neptun, CS Marea Neagră, CS Sakura, CS Salamandra, CS Keru Kento, CS Oyama Karate, CS Shinto, CS Shobu, CS Ashihara Karate (toate din Constanța), CSA Axiopolis-Sport Cernavodă, CSA Martial Academy Năvodari, CS Silver Samurai Medgidia, CS Agigea, CS Noua Generație și CS Shaolin Callatis (ambele din Mangalia).Iată și programul campionatului: orele 10.00-10.15: deschiderea oficială; orele 10.15-13.00: suprafața „A”, meciuri la Tuishou și Light-Fighting Sandală, suprafața „B”, meciuri la Kumite; orele 13.00-13.30: pauza de masă; orele 13.30-17.30: suprafața „A”, meciuri la Total-Contact Fighting și Erjie-Gun Fight, suprafața „B”, meciuri la Kata; orele 17.30-18.00: festivitatea de premiere.„Față de Campionatul Județean organizat anul trecut, la Mangalia, anul acesta am reușit să aducem un număr mai mare de cluburi și sportivi, dar și să organizăm încă două probe în plus. Am luat această decizie având în vedere colaborarea și organizarea reușită a cupelor de anul trecut, în care am adus în aceeași sală sportivi din stiluri marțiale diferite. Sperăm să fie un campionat în care toți sportivii să își testeze nivelul de pregătire, având în vedere faptul că din luna aprilie urmează participarea la campionatele naționale pe stiluri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.Intrarea spectatorilor este liberă!