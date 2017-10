Campionatul European din 2020 se va desfăşura în mai multe ţări

Campionatul European din 2020 se va desfășura în mai multe țări

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul Executiv al UEFA a optat, astăzi, pentru un Campionat European 2020 ce se va disputa în orașe din mai multe țări, a anunțat secretarul general Gianni Infantino. Orașele care vor găzdui competiția vor fi alese în primăvara anului 2014."Nu pot să spun câte orașe și câte țări vor fi. Dacă proiectul va fi gata în ianuarie, va fi aprobat în ianuarie. Dacă nu, acest lucru se va întâmpla la Comitetul Executiv din 23 martie. Apoi, va mai dura un an. Orașele vor fi alese în primăvara anului 2014, cu șase ani înainte de turneu", a spus Infantino."Un Euro pentru Europa. Campionatul European din 2020 va avea loc în orașe diferite din întreaga Europă", a spus Infantino.La 7 noiembrie, președintele FRF, Mircea Sandu, a declarat că a trimis o scrisoare de intenție la UEFA pentru ca Bucureștiul să găzduiască, alături de alte 12 orașe din Europa, meciuri de la Campionatul European din 2020, an în care se vor împlini 60 de ani de la înființarea competiției.Președintele UEFA, Michel Platini, a lansat, la 30 iunie 2012, ideea unui turneu final al Campionatului European organizat în 2020 în 12 sau 13 orașe din toată Europa.Singura care s-a opus acestui proiect a fost Turcia, care își dorea să găzduiască Euro-2020, dar și Jocurile Olimpice în același an.