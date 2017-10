Campionatul de kung-fu, transformat în „afacere” constănţeană

Campionatul de kung-fu, transformat în „afacere” constănțeană

Sala de sport a CSS Tulcea a găzduit, zilele trecute, întrecerile Campionatului de Kung-Fu pe echipe. Organizarea acestui concurs reprezintă o dovadă a faptului ca mișcarea de kung-fu din România se dezvoltă, chiar în condiții social-economice nefavorabile. „Din păcate, astăzi sunt federații care organizează campionate naționale cu un număr redus de sportivi, dar noi am reușit să aducem la startul competiției un număr de 124 de sportivi, reprezentând 56 de echipe, formate din băieți, fete și mixte (o fată și doi băieți în echipă), dintr-un număr de zece cluburi sportive în care se practică acest stil de arte marțiale. Concursul a fost bine organizat de către conducerea Clubului Sportiv Sakura Dojo Tulcea, cu sprijinul CSS Tulcea, singura problemă fiind dată de faptul că acesta a durat 12 ore, o echipă de sportivi având posibilitatea să participe la patru categorii diferite. Speram ca, în continuare, să atragem mai mulți tineri spre această ramură sportivă cu o tradiție milenară și acest sport să fie recunoscut oficial de către Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia. Iată și rezultatele sportivilor constănțeni: proba de Non-contact Sanda: seniori 18-34 ani: locul I - Marea Neagră 1 (Alexandru Neagu, Alexandru Antonache, George Vasiliu); cadeți 16-17 ani: locul I - Marea Neagră 2 (Ioan Zal Gidu, Nicolae Georgian Tudosoiu, Florin Nicorescu); cadeți 16-17 ani, mixt: locul II - Marea Neagră 3 (Lavinia Badea, I. Zal Gidu, F. Nicorescu); mini-cadeți 14-15 ani, mixt: locul I - Panda Poarta Albă 1 (Georgiana Cătană, Bogdan Mitel, Constantin Cîju); copii 12-13 ani, masculin: locul I - Marea Neagră 5 (Ovidiu Irimia, Marian Cîju, Alexandru Cătană); copii 12-13 ani, feminin: locul III - Marea Neagră 6 (Georgeta Giurgiucanu, Diana Ildy Fulop, Ioana Neculai); copii 12-13 ani, mixt: locul II - Marea Neagră 7 (G. Giurgiucanu, Ov. Irimia, Al. Cătană); copii 10-11 ani, masculin: locul II - Marea Neagră 8 (Cosmin Labeș, Ștefan Baicu, Victor Clipici); copii 10-11 ani, feminin: locul I - Marea Neagră 12 (Beatrice Roșăneanu, Ana-Maria Fulop, Maria Maia Gemai), locul III - Shaolin Callatis 3 (Smaranda Radu, Diana Magaz, Mădălina Neculiță); copii 10-11 ani, mixt: locul I - Marea Neagră 9 (D. Fulop, M. Cîju, C. Labeș), locul II - Shaolin Callatis 1 (Ioana Neculai, Șt. Baicu, V. Clipici); copii 8-9 ani, masculin: locul I - Marea Neagră 10 (Iulian Ștefan Mardarie, Tudor Bocai, Ovodiu Moroianu), locul II - Shaolin Callatis 2 (Dan Viorel Bumbaru, Armand Apopei, Andrei Oltean); copii 8-9 ani, mixt: locul I - Marea Neagră 13 (B. Roșăneanu, Ov. Moroianu, T. Bocai), locul II - Marea Neagră 14 (A. Fulop, I. Mardarie, A. Oltean), locul III - Shaolin Callatis 4 (M. Gemai, A. Apopei, Vlad Cristian Roșu); copii -8 ani, masculin: locul II - Marea Neagră 15 (Andreas Dumitru Șerban, Ionuț Bogdan Popa, Mihai Rareș Popa); proba de Light-fighting Sanda: seniori 18-34 ani: locul II - Neptun Constanța 1 (Al. Neagu, Al. Istrate, G. Vasiliu); cadeți 16-17 ani: locul I - Marea Neagră 2 (I. Zal Gidu, G. Tudosoiu, F. Nicorescu), locul II - Marea Neagră 4 (B. Mitel, C. Cîju, C. Sandu); cadeți 16-17 ani, mixt: locul I - Marea Neagră 3 (L. Badea, I. Zal Gidu, F. Nicorescu); mini-cadeți 14-15 ani: locul I - Marea Neagră 4 (B. Mitel, C. Cîju, C. Sandu); mini-cadeți 14-15 ani, mixt: locul I - Marea Neagră 4 (G. Cătană, C. Cîju, C. Sandu); copii 12-13 ani, masculin: locul III - Marea Neagră 5 (Ov. Irimia, M. Cîju, Al. Cătană); copii 12-13 ani, feminin: locul II - Marea Neagră 6 (G. Giurgiucanu, D. Fulop, I. Neculai); copii 12-13 ani, mixt: locul II - Marea Neagră 7 (G. Giurgiucanu, Ov. Irimia, Al. Cătană); copii 10-11 ani, masculin: locul III - Marea Neagră 8 (C. Labeș, Șt. Baicu, V. Clipici); copii 10-11 ani, feminin: locul II - Shaolin Callatis 3 (S. Radu, D. Magaz, M. Neculiță), locul III - Marea Neagră 12 (B. Roșăneanu, A. Fulop, M. Gemai); copii 10-11 ani, mixt: locul II - Shaolin Callatis 1 (I. Neculai, Șt. Baicu, V. Clipici), locul III - Marea Neagră 9 (D. Fulop, M. Cîju, C. Labeș); copii 8-9 ani, masculin: locul I - Marea Neagră 10 (I. Mardarie, T. Bocai, Ov. Moroianu), locul II - Marea Neagră 11 (Alexandru Ilie, C. Roșu, Sebastian Ioan Rușcu), locul III - Shaolin Callatis 2 (D. Bumbaru, A. Apopei, A. Oltean); copii 8-9 ani, mixt: locul I - Marea Neagră 13 (B. Roșăneanu, Ov. Moroianu, T. Bocai), locul II - Shaolin Callatis 5 (S. Radu, Al. Ilie, D. Bumbaru), locul III - Shaolin Callatis 4 (M. Gemai, A. Apopei, C. Roșu).