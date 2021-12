„Campionatele Mondiale de lupte pe plajă se reîntorc, în 2022, la Constanţa”

Luptele constănţene se pregătesc să încheie un an 2021 foarte bun. Sportivii de pe litoral au urcat pe mari podiumuri internaţionale, au cucerit o salbă impresionantă de medalii, iar acum, în ultimele zile ale lui decembrie, toate gândurile se mută spre sezonul viitor, care se anunţă mai mult decât promiţător.Dincolo de medaliile cucerite cu truda sportivilor şi antrenorilor lor, una dintre marile realizări ale luptelor constănţene o reprezintă, în ciuda pandemiei Covid-19, numărul mare de competiţii organizate pe litoral. Pentru unii, desemnarea Constanţei drept gazda unor mari turnee naţionale şi internaţionale ar putea fi o surpriză, însă… nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării!„Din punct de vedere organizatoric, am avut un an foarte bun, iar una dintre surprizele plăcute este aceea că ni s-a încredinţat dreptul de a găzdui competiţii de mare anvergură, dintre care amintesc Campionatul Mondial de lupte pe plajă, Campionatele Naţionale de lupte pe plajă pentru seniori, juniori şi cadeţi, Campionatele Naţionale de cadeţi, Campionatele Naţionale pe echipe pentru juniori şi cadeţi, Cupa României pentru cadeţi.Cum a fost posibil acest lucru? Ei bine, ţinând cont de experienţa noastră de a organiza Campionate Naţionale, cumulată în timp, şi preţuind spiritul de fair-play al constănţenilor, Federaţia Română de Lupte a hotărât să ne încredinţeze toate aceste turnee. O misiune de onoare, pe care am îndeplinit-o cu succes”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele de onoare al Asociaţiei Judeţene de Lupte (AJL) Constanţa, Gigi Pambuca.Aprecieri la nivel mondialIar pentru anul 2022, toate semnalele indică acelaşi lucru: Constanţa va fi din nou amfitrion al unor competiţii de top, mai ales că nucleul de pe litoral este bine văzut inclusiv la nivel mondial.„La ultima şedinţă a Federaţiei Internaţionale de Lupte UWW, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a obţinut pentru ţara noastră dreptul de organiza ediţia din 2022 a Campionatului Mondial de lupte pe plajă. În mod precis, Mondialele vor reveni la Constanţa.În luarea acestei decizii, a contat foarte mult faptul că, la finele ediţiei de anul acesta, am fost felicitaţi de reprezentanţii multor naţiuni cu un cuvânt greu de spus în lupte, precum Rusia, Statele Unite ale Americii, Italia, Brazilia etc.Trebuie să recunosc că, la organizarea ireproşabilă a Campionatului Mondial, am beneficiat de sprijinul administraţiei locale, căreia îi mulţumim şi pe această cale. Nu dau nume, pentru că nu facem politică, nu vreau să provoc dispute politice, noi facem doar politica sportului, a luptelor în special”, a explicat preşedintele de onoare al AJL, Gigi Pambuca.Foto: Facebook / Primăria Constanţa / Federaţia Română de Lupte