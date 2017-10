Campion naţional la lupte, Vlad Caraş vrea să se facă aviator

Campion național la lupte, Vlad Caraș vrea să se facă aviator

Devenit, recent, la Tg. Mureș, campion național de copii la lupte libere, constănțeanul Vlad Caraș (14 ani), de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, i-a convins pe oficialii federali că merită să fie convocat la lotul național de cadeți. Testul hotărâtor a fost la Campionatul Municipal al Bucureștiului, unde Vlad a câștigat categoria 69 kg (în urma a șapte victorii), dar l-a învins, într-o dispută în afara concursului, și pe campionul național de la categoria grea. „La București, a fost un fel de selecție pentru cadeți. Au participat zece cluburi, din capitală și din alte orașe. Vlad a câștigat detașat categoria sa, la care au participat 23 de sportivi, trecând, printre alții, și de medaliatul cu bronz de la cadeți, de anul trecut, un sportiv de lot național, de la Steaua. Apoi, întrucât s-au găsit voci care să conteste titlul de cel mai tehnic luptător primit de băiatul meu la Tg. Mureș, am vrut să le dovedim că Vlad e cel mai bun și am acceptat și un meci cu câștigătorul categoriei 85 kg de la Naționale. Deși între cei doi era o diferență de 25 kg, Vlad l-a bătut și pe el: 7-2 în prima repriză, 5-0 și tuș în cea de-a doua. Ca să nu mai fie niciun dubiu. Oamenii de la Federație au fost impresionați și îl vor chema pe Vlad la lot. Ne bucurăm foarte mult, pentru că în acest an sunt Europene și Mondiale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Caraș, tatăl sportivului, fost luptător. Vlad Caraș este elev în clasa a 7-a la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și vrea să urmeze cursurile unui liceu de aviație.