Gimnastele din lotul olimpic al României, în vacanță pe litoral

Campioane la piscină

După performanțele de la Jocurile Olimpice de la Beijing, gimnastele din lotul olimpic al României petrec o binemeritată vacanță pe litoral. Fetele lui Nicolae Forminte și-au petrecut ziua de vineri într-un complex de distracții nautice din Mamaia. „Prințesele” României - Sandra Izbașa, Anamaria Tămârjan, Gabriela Drăgoi, Andreea Acatrinei, Andreea Grigore, Cerasela Pătrașcu, Daniela Druncea, Mădălina Guțu și Andreea Palade, alături de antrenorul coordonator Nicolae Forminte și ceilalți tehnicieni de la lotul olimpic de gimnastică, au sosit la Constanța. Medaliatele cu aur și bronz la JO de la Beijing au fost oaspetele de seamă ale complexului de distracții nautice din Mamaia, unde și-au petrecut aproape întreaga zi de vineri. Sub privirile admirative ale turiștilor, sportivele s-au dat în tobogane, s-au bălăcit în piscine și s-au plimbat pe canale cu mega-colăceii galbeni. Apoi, s-au întins pe șezlonguri, sub umbreluțe, la plajă. Totul într-o atmosferă destinsă, fără teamă că antrenorul le va certa că ar avea jumătate de kilogram în plus. Deși a venit toamna, pentru gimnaste abia acum e vacanță. „Suntem mulțumiți că ne-am îndeplinit obiectivul la Beijing. Lupta cu adversarele noastre a fost mai ușoară și mai accesibilă, pentru că le cunoaștem bine. Mai grea a fost, însă, lupta cu neîncrederea unor oameni, români de-ai noștri, că aceste fete sunt capabile să continue tradiția și să aducă medalii. Le felicit pentru comportarea din China, în momentele grele mi-au dovedit că sunt unite”, a declarat Nicolae Forminte. Gimnastele vor rămâne zece zile pe litoral, timp în care se vor relaxa, se vor bronza, vor merge la bowling și, posibil, într-un club. Pe 15 septembrie, lotul își va relua pregătirea la Deva, pentru JO Londra 1012. Deși anunțase că va ajunge la Constanța, Steliana Nistor nu a mai venit în vacanța de pe litoral, primind învoire de la antrenorul său. Gimnasta intenționează să renunțe la activitatea competițională, dar tehnicianul o sfătuiește să meargă mai departe. „Vorbesc cu Steliana la telefon, i-am zis că o aștept să se răzgândească și să revină la gimnastică. Sper să nu se gândească până în ianuarie 2009, căci atunci va fi prea târziu”, a explicat Forminte. „Ceea ce a fost la Beijing a trecut, iar de acum, trebuie să privim înainte, pentru că ne așteaptă alte competiții grele. Mai este mult până la JO de la Londra, dar noi ne vom pregăti cât mai bine și sperăm ca, în 2012, să reușim o performanță cel puțin la fel de bună ca și cea din China” Nicolae Forminte, Antrenor coordonator al lotului olimpic feminin de gimnastică al României „Ne vom vedea și la Londra! Chiar dacă mai este mult timp până atunci, eu sunt nerăbdătoare să reiau pregătirile. Dacă totul merge bine, e posibil ca Londra să nu fie ultima Olimpiadă” Ana Maria Brânză, Vicecampioană olimpică la scrimă