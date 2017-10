Campioana se „încălzeşte“ pentru duelul din Suedia

CSM Oradea - HCM Constanța, în Liga Națională de handbal masculin

Campioana se „încălzește“ pentru duelul din Suedia

CSM Oradea (locul 2, 4 p) și HCM Constanța (locul 9, 2 p) se întâlnesc, astăzi, de la ora 18, în inima Crișanei, într-o partidă contând pentru etapa a treia a Ligii Naționale de handbal masculin. Meciul are loc în devans, pentru a permite dobrogenilor să evolueze, duminică, în deplasare, împotriva campioanei Suediei, Hammarby IF, în jocul de debut al Ligii Campionilor, ediția 2007 / 2008. „Sunt jocuri dificile, atât cel din campionat, cât mai ales cel din Ligă. Le luăm pas cu pas. Deși este nou promovată, Oradea a reușit să învingă până acum Medgidia (acasă) și pe Uztel (la Ploiești) și va evolua cu ambiție sporită contra noastră, pentru că toată lumea va dori să învingă formația campioană. Hammarby este reprezentată a handbalului nordic, căruia îi știm bine valoarea. Cu toate acestea, sper să reușim două rezultate pozitive în această minicampanie", a declarat antrenorul principal Lucian Râșniță. În afara lui Stănescu și Toma, convocați la echipa națională, tehnicianul constănțean nu va putea miza nici pe serviciile lui Săulescu, accidentat. Restul partidelor din runda a treia a Ligii Naționale se vor desfășura duminică, 30 septembrie.