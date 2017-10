Campioana României se "dizolvă". CVM Tomis continuă cu echipele de juniori

Luna mai reprezintă perioada de încheiere a sezonului pentru toate echipele clubului de volei Tomis Constanța. Astfel, după ce seniorii au câștigat titlul, săptămâna aceasta, echipa de speranțe vrea să îi calce pe urme.Formația de speranțe a CVM Tomis se află la Dej, unde dispută faza finală a campionatului, făcând parte din seria I, alături de CSS „Nicu Gane” Fălticeni, CNNT Craiova și CSS Botoșani.Clubul constănțean mai are calificate la fazele finale și echipele de minivolei, juniori și cadeți, însă cea din urmă nu se va prezenta la turneu.„La cadeți nici nu eram foarte bine reprezentați. Am considerat că raportul eficiență-costuri era în defavoarea noastră. Poate aveam șanse să fim în locurile 1-4, dar nu aveam garantat locul I. În al doilea rând, sunt jucători care fac parte și din echipa de juniori și am preferat să stea în pregătire aici, decât să piardă vremea acolo.Am preferat să se pregătească în formulă completă la juniori, pentru a reuși performanța la această categorie. Juniorii au șanse să câștige titlul și de aceea am preferat ca și cei de la cadeți să stea să se pregătească”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului constănțean.Echipa de minivolei va susține meciurile finale, la Fălticeni, în perioada 15-17 mai, iar juniorii vor merge la Târgu Mureș, în perioada 20-24.Revenind la echipa de seniori, aceasta și-a încheiat sezonul și, implicit, vine o perioadă de vacanță. Cert este faptul că jucătorii străini și-au încheiat contractele și nu vor rămâne la echipă, dat fiind problemele financiare cu care se confruntă clubul.Chiar înainte de încheierea campionatului, Simeonov și Petkov au dorit să plece. Acum, Janic a confirmat despărțirea de echipă.„Toți jucătorii internaționali și-au încheiat contractele, durata fiind de 1 an. Nu știu dacă și-au găsit echipe sau nu. Nu aveau de ce să mă anunțe și nici eu nu i-am întrebat. Jucătorilor români, în afară de cei doi tineri, le expiră contractele în acest an, în perioada următoare”, a adăugat Serhan Cadâr.Referitor la antrenorul Martin Stoev, acesta a spus că va rămâne la echipă doar dacă vor participa în Champions League. Înscrierea echipei constănțene în această competiție este incertă, din cauza situației financiare.„Cu Martin Stoev am discutat foarte clar. Dacă nu avem de gând să mergem în Champions League, să facem o mare performanță cum am făcut și acum, el a spus că mai bine stă un an de zile acasă și după aceea încercăm din nou, la anul. Atâta timp cât nu am niciun semnal de la structura finanțatoare, nu pot spune dacă ne înscriem sau nu. E prea devreme, totuși, să tragem concluzii. Orice se poate întâmpla. Noi încercăm să găsim finanțare”, a concluzionat directorul executiv al CVM Tomis.