Campioana mondială Ana Porgras a spus adio gimnasticii

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Veste șoc în gimnastica românească! Câștigătoarea aurului la campionatul mondial de la Rotterdam din 2010 și medaliată cu bronz la campionatul european de anul trecut de la Berlin dar mai ales marea speranță a României pentru Jocurile Olimpice de la Londra din acest an, Ana Porgras a decis să renunțe definitiv la activitatea competițională la doar 18 ani. Anunțul abandonului făcut de sportiva legitimată la CS Farul, a șocat atât conducerea Federației Române de Gimnastică, dar mai ales pe conducătorii și antrenorii săi de la club, președintele CS Farul, Ilie Floroiu, fiind trist din cauza deciziei luate de sportiva originară din Galați.„Îmi pare sincer foarte rău pentru decizia luată de Ana Porgras, dar deși am încercat nu am avut reușit s-o facem să se răzgândească și să revină asupra deciziei. Am purtat mai multe discuții cu ea pe această temă dar Ana a rămas fermă pe poziții. Principalul motiv al ei au fost desele accidentări din ultima vreme. Sincer nu pot decât să-i mulțumesc Anei pentru tot ceea ce a făcut pentru sportul românesc și pentru clubul CS Farul. Retragerea ei reprezintă o mare pierdere pentru tot sportul românesc, nu doar pentru cel constănțean, pentru că Ana avea șanse mari la olimpiada de la Londra”, a declarat pentru Cuget Liber, Ilie Floroiu - președintele CS Farul Constanța.Cristian PAHOMIE