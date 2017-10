Campioana Eliza Samara a părăsit Constanţa. Cât de mult ştim sau vrem să ne preţuim valorile?

1

Teleormanizarea sportului constantean

Am o intrebare , ce faceau marii marii sportivi si manageri Ilie Floroiu si Elena Francu cand Porcul Penal Nicusor Constantinescu, Drogatul Mazare secondat de viceprimarul de atunci Fagadau si licheaua liberala Teliceanu distrugeau cu buna stiinta sportul constantean?Sala Sporturilor ajunsa o ruina, CSS 1, alta ruina,Stadionul Farul pe care dl.Floroiu se antrena, a devenit un camp plin de balarii , Baza sportiva triunghi- un loc uitat de D-zeu .Eu n-am vazut nicio reactie a doamnei E.Francu fata de matrapazlacurile facute de licheaua Teliceanu la DJTS.A tunat si a fulgerat doamna Francu despre faptul ca Mazare & Co au vandut o bucata din terenul S.Sporturilor celor de la M.Polo?Dar despre stadion a comentat ceva? Nu , nimeni n-a facut absolut nimic , toti au defilat alaturi de coruptii din CJC si din primaria C-ta , exact ca la 23 August si 1 Mai. Proiectul de la LPS N.Rotaru se afla in stadiul de proiect de 3 ani.Bun, cine era in primarie acum 3 ani?Fagadau.Cine este acum?Tot Fagadau.A iesit cineva in presa sa le spuna constantenilor cum acest nemernic si gasca lui de corupti isi bat joc de sportul constantean?Nu.De ce nimeni n-a avut curaj? Oare cum crede dl.Floroiu ca stadionul Farul de care-l leaga o gramada de amintiri va fi refacut , cand Fagadau si derbedeii din primarie elibereaza autorizatii ptr cotete si spalatorii auto chiar langa portile de intrare ale stadionului?Fagadau si Tutuianu se lauda ca vor reface stadionul iar ala cu spalatoria de pe str .Primaverii se pregateste de extindere. Sunt sigur ca baiatul are actele in regula si au fost semnate de catre cineva din primarie.Chiar asa de naiv sunteti dl.Floroiu sa credeti toate minciunile celor de la CJC si Primarie?Fagadau n-a fost in stare de 3 ani sa finalizeze proiectul de la LPS.N Rotaru, dar sa mai construiasca o sala polivalenta sau sa refaca un stadion. Si Ilie Floroiu si Elena Francu au fost unii dintre cei mai mari sportivi ai Constantei si Romaniei, dar ca manageri au fost partasi prin tacere si inchiderea ochilor in fata politicienilor corupti din fruntea orasului si judetului, la ruinarea sportului constantean.Faptul ca Elena Francu a " crescut la sanul " DJTS niste lepre si lichele care n-aveau nicio treaba cu sportul ,n-are nicio scuza. PS .Ce a facut Hagi cand Porcul si Drogatul au vrut sa-l jecmaneasca de bani si sa-si faca campanie electorala pe spatele lui? A plecat la Ovidiu Bravo lui ca a avut demnitate si nu s-a compromis cu " cantonamente " pe la Hotel Flora sau sa defileze alaturi de Mazare &Co prin oras sau Mamaia.Din acest dpdv ,il respect pe Hagi.Daca se manjea cu PSD-ul acum era dator vandut iar numele lui era pus pe acelasi calapod cu penalii urbei: Constantinescu si Mazare. Eliza Samara a plecat,dupa ea vor urma si alti sportivi.A inceput sa devina o normalitate ca elitele urbei sa plece.Cine va stinge lumina dupa teleormanizarea toatala a sportului constantean?Poate o sa devenim campioni nationali la pescuitul de stiuci, domnule Floroiu?Transferam cativa "antrenori " din Alexandria?