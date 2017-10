Campioana CVM Tomis a răpus din nou Zalăul

Ieri, la Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flămânda, CVM Tomis a disputat partida restantă din etapa a 17-a a DA1 la volei masculin, împotriva celor de la CSVM Zalău.Cu gândul la me-ciurile din play-off, an-trenorul ardelenilor, Stoyan Stoev, a trimis o delegație formată din doar șapte jucători, care a fost condusă de pe banca tehnică de către secundul Bogdan Nicolae. Gazdele au intrat greu în ritm și au cedat în primul set (22-25), apoi elevii lui Martin Stoev s-au impus lejer în următoarele două parțiale (25-18, 25-15). Constănțenii au avut ceva emoții în ultima rundă, Zalăul a recuperat de la 17-23, 22-24, dar CVM Tomis a câștigat ultimul set cu 25-23. „Nu a fost un meci așa ușor. Mă bucur că am avut șansa să joc. Mai avem o singură partidă, la Dinamo, și sperăm să trecem și peste ea și ne vom axa pe play-off. Sperăm să rămânem neînvinși și să terminăm campionatul fără nicio înfrângere”, a declarat jucătorul de la CVM Tomis Robert Vologa.Vineri, elevii lui Martin Stoev vor merge la București, pentru a disputa ultima partidă din returul campionatului, cu Dinamo. Meciul va putea fi urmărit în direct, de la ora 17.45, pe Digi Sport. Partida va deschide ultima etapă a campionatului.„Este un meci care nu mai are niciun fel de importanță pentru niciuna din echipe. Pentru noi, este un joc de orgoliu, pe care dorim să-l câștigăm pentru a încheia etapa de tur și retur fără înfrângere, iar ca rezultat în clasament nu mai are nicio rezonanță, din păcate”, a declarat directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.Celelalte meciuri ale etapei care se vor disputa sâmbătă sunt: ACSVM Zalău - CSM București, Phoenix Șimleu Silvaniei - Arcada Galați, Știința Explorări Baia Mare - Banatul Caransebeș, SCMU Craiova - VCM LPS Piatra Neamț, Steaua București - Unirea Dej.Clasament: 1. CVM Tomis (59 p), 2. ACSVM Zalău (53 p), 3. Dinamo (39 p), 4. SCMU Craiova (36 p), 5. Arcada Galați (32 p), 6. CSM București (30 p), 7. Unirea Dej (30 p), 8. Știința Explorări Baia Mare (29 p), 9. Banatul Caransebeș (21 p), 10. Phoenix Șimleu Silvaniei (19 p), 11. VCM LPS Piatra Neamț (19 p), 12. Steaua București (11 p).