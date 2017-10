Campioana Cătălina Ponor: "Preţuiţi ce aveţi, cât mai aveţi!"

Campioana Cătălina Ponor: "Prețuiți ce aveți, cât mai aveți!"

Gimnasta Cătălina Ponor nu a putut trece prea rapid peste eșecul de la bârnă, de la Jocurile Olimpice la Rio. Vizibil afectată încă din momentul încheierii evoluției, constănțeanca a dat frâu liber sentimentelor într-o postare pe pagina oficială de Facebook, în care își expune clar nemulțumirile legate de faptul că multă lume și-a îndreptat energiile negative către ea, în loc să o încurajeze. A fost numită „babă”, „urâtă”, „scorpie”, „fițoasă” și alte apelative denigratoare, venite doar să o destabilizeze psihic.„A fost o zi extrem de grea și tensionată pentru mine. Credeți că mie mi-a fost ușor, sau îmi este? Îmi pare rău că, atunci când mi-am dat seama de faptul că «integralul» a ieșit prost, nu am făcut coborârea care a fost pregătită pentru finală. M-am simțit mai în formă decât la 16 ani și aș fi putut să reușesc dacă nu simțeam o mână care voia să mă dea jos de pe aparat. Toate acele comentarii negative nu le meritam. Mi-am dorit prea mult, mi s-a rupt sufletul, am plâns toată noaptea și la un moment dat voiam să mă opresc, dar nu puteam. Am avut noroc că Dumnezeu mi-a dat un psihic extrem de tare și am reușit să mă adun. Să nu aveți impresia că nu văd tot ce scrieți și spuneți pe la spatele meu, doar că nu am băgat de seamă sau v-am lăsat să mă bârfiți. Uneori mă simt mai apreciată de străini, de oameni care nu au pic de picătură de sânge de român în vene. Un sfat: prețuiți ce aveți, cât mai aveți, că va dura ceva până se va mai naște următoarea triplă campioană olimpică”, a declarat Cătălina Ponor.Cuvintele sportivei de la CS Farul sunt doar frânturi dintr-o vastă scrisoare publicată pe Facebook, în care gimnasta a ținut să mulțumească tuturor celor care o susțin și i-a anunțat că nu va renunța la gimnastică. Va fi prezentă la Campionatul European, iar dacă fizic va mai putea, se gândește serios și la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din 2020.Toate afirmațiile sunt susținute și de antrenorul lotului feminin de gimnastică, Lucian Sandu.„Mi-au trimis și mie mesaje, chiar pe privat, în care mi-au cerut demisia sau să o scot pe Cătălina din concurs și să intre Larisa, iar pe Cătălina au bombardat-o cu mesaje zile întregi. Am înțeles că este un grup de susținători ai Larisei, nu știu dacă despre ei este vorba, dar au fost foarte multe mesaje negative pentru Cătălina. Ce nu înțelege lumea este că pentru mine amândouă sunt egale, iar dacă una spune că am ajutat-o pe cealaltă, e părerea ei, dar din partea mea nu a fost așa.”, a declarat Lucian Sandu.