Campioana Carp Team şi-a păstrat trofeul

Liga de Baschet Amator din Constanța

Campioana Carp Team și-a păstrat trofeul

Sala de jocuri din complexul „Tomis”, din strada Flămânda, a găzduit, zilele trecute, Final Four-ul Ligii de Baschet Amator din Con-stanța (LBAC).În semifinale, Saints s-a impus în fața celor de la Animal Pack, scor 57-54 (34-27), iar Carp Team a învins, 77-65 (45-35), pe Constanța Pirates. Și au urmat finalele…În finala mică, Animal Pack a trecut, fără probleme, scor 62-52 (39-18), de Constanța Pirates, iar în finala mare, Carp Team a izbutit să-și apere trofeul câștigat anul trecut, contra celor de la Saints, scor 72-62 (41-39).MVP-ul finalei a fost declarat Alexandru Olteanu (Carp Team), cel mai bun apărător al sezonului - Andrei Oprean (Baschet Club Athletic), cel mai bun pasator - Alexandru Olteanu (Carp Team), cel mai bun recuperator - Senai Isleam (Carp Team), cel mai bun marcator - Claudiu Filip (Saints), cel mai fair-play jucător - Cătălin Toma (Team 43).Clasamentul final: 1. Carp Team, 2. Saints, 3. Animal Pack, 4. Constanța Pirates, 5. All Stars, 6. Pinguinii, 7. Pug, 8. Team 43, 9. BC Athletic.„Sunt fericit că am păstrat trofeul și am făcut astfel o bună propagandă baschetului. Cred că această a doua ediție a LBAC este încă un pas spre formarea unei echipe de liga a doua, aici, la Constanța”, a declarat Alexandru Olteanu.