Campania europeană a Viitorului s-a încheiat cu un egal

FC Viitorul Constanța a încheiat la egalitate, 0-0, partida de pe teren propriu în compania belgienilor de la KAA Gent, în returul turului trei preliminar al Europa League.Meciul de la Ovidiu a fost unul fără istoric pentru cele două formații, după ce belgienii s-au impus categoric în prima manșă, scor 5-0, și au năruit complet speranțele constănțenilor de a prinde grupele Europa League. A fost mai degrabă un meci duel între garniturile secunde ale celor două echipe, din care a ieșit mai șifonată echipa antrenată de Vanhaezebrouck, vizibil dezamăgit de compartimentul ofensiv și de faptul că nu au reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții.„Nu am cum să fiu fericit de această performanță. Le-am dat șansa celor care au evoluat mai puțin să mă convingă de calitățile lor. Unii s-au descurcat mai bine, alții mai puțin bine. Nu vreau să dau nume, însă mă gândesc serios dacă aceștia merită să reprezinte un club precum KAA Gent. Nu am avut nici un șut pe poartă, nu este deloc bine însă am mai avut astfel de zile. Ne bucurăm totuși că am reușit să ne calificăm în turul următor”, a declarat belgianul la conferința de presă.Iată cele două formații :Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi – S.Rădoi, Hodorogea, Brandan, Carp – Nedelcu, Lopez, Casap (R.Marin, min. 65) – Nimely, Rusu (F.Tănase, min. 46), Iancu (Dumitrescu, min. 77).Gent (antrenor Hans Vanhaezebrouck): Tholen – Gershon, Mitrovic, Horemans (Nielsen, min. 46) – Foket (Ndongala, min.72), Neto (L.Schoofs, min. 64), R. Schoofs, Perbet – Saief, Milicevic, Kujovic.