Camelia Voinea: "Mi-am dorit din suflet să cresc campioane. Le voi avea!"

Recent, la Onești, au avut loc întrecerile Cupei „Nadia Comăneci“, unde au participat și trei sportive de la CS Farul Constanța, pregătite de antrenoarea Camelia Voinea. Micuțele gimnaste s-au întors cu nu mai puțin de șapte medalii.Luiza Popa a luat aurul la bârnă, Corina Petre a câștigat aur la sol și bronzul la paralele și individual compus, iar cele două s-au clasat la egalitate la sărituri, pe locul trei. Ultima medalie, dar nu cea din urmă a fost cucerită de Sabrina Voinea, fiica antrenoarei Cameliei Voinea, care, din spusele mamei, la doar 7 ani și jumătate dă dovadă de foarte multă tărie de caracter și dăruință. Sabrina a luat o medalie de aur fiind cea mai mică, însă cea mai evoluată sportivă din competiție.Fostă sportivă de performanță, medaliată cu argint olimpic la Seul, în 1988, Camelia Voinea își dedică acum timpul elevelor sale și speră ca acestea să ajungă la performanțele sale, ori chiar să le depășească. Antrenoarea este de părere că mai există apetit în rândul fetițelor pentru gimnastică artistică, însă nu este un sport pe care să îl poată practica mulți, așa că dorința de a reuși și motivația trebuie să fie foarte mare.În urmă cu ceva timp, constănțencele Simona Amânar, Dana Sofronie sau Cătălina Ponor cucereau medalii europene, mondiale și olimpice. Ele reprezintă idolii micuțelor sportive care calcă astăzi în sălile de sport. Pe Cătălina Ponor, Camelia Voinea a antrenat-o peste patru ani și este foarte mândră de fosta sa sportivă, iar acum, că a decis să se antreneze pentru JO din 2016, antre-noarea este încrezătoare că va reuși să urce pe podium.„Eu am încredere în Cătălina. Are un nume, are o ambiție mare și vrea să demonstreze că poate și eu cred în ea. Îi știu caracterul și știu că poate să ajute și echipa, și pe coechipierele ei. Le stimulează și din punct de vedere psihic. E un om puternic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Camelia Voinea.Pentru că știe că în Constanța există potențial, Camelia Voinea vrea să descopere o nouă campioană.„Mi-am dorit din suflet să cresc campioane și le voi avea. Mai vin părinți și spun că vor pentru mișcare, dar nu la mine. Eu vreau să fac performanță. Îmi doresc din suflet să ajung la finalul carierei mele să am campioane mondiale, europene, olimpice și le voi avea în mod sigur. Este un obiectiv al meu, impus. Eu nu mă voi lăsa de meserie până nu îmi îndeplinesc acest obiectiv. Asta îmi doresc și cred că îmi voi îndeplini dorința”, ne-a mărturisit antrenoarea.Șase zile din șapte pe săptămână, câte patru ore în fiecare zi, în sala de gimnastică din strada Flămânda, Camelia Voinea își pregătește viitoarele campioane, alături de Gabriela Păun și de Oana Oancea. Zi de zi, a fost însoțită de fiica sa, Sabrina, care îi moștenește mamei pasiunea pentru gimnastică.„Eu de multe ori i-am spus că gimnastica este grea și că se poate accidenta. A avut și mici accidentări și și-a văzut de treabă în continuare. Cred că are și talent nativ, dar și multă ambiție, uneori mai multă ca și mine. Probabil, cu Sabrina îmi voi termina cariera”, a încheiat tehniciana.