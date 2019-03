Calvar specific Constanţei. „Contestaţii şi procese, ne ia durerea de cap!”

Șantier abandonat, în curtea Liceului cu Program Sportiv

Făgădău a precizat că a fost reziliat contractul cu firma respectivă și că se caută soluții pentru finalizarea proiectului.



„Așa ne-au spus, că nu mai pot lucra la prețurile licitate, și ne-au lăsat cu șantierul descoperit. Pepiniera de campioni a Constanței, unde au crescut Simona Halep, Andrei Pavel sau Horia Tecău, astăzi este un șantier părăsit de constructori. Am intrat într-un ciclu de contestații și bătălii. Contractul a fost reziliat, angajez expertiză, văd ce lucrări s-au executat, ce lucrări au rămas de executat, acționez în instanță constructorul, voi începe licitație să angajez alt constructor care să reia lucrările. Între timp, trebuie să actualizăm toată documentația. Nu știu cât se va mai întârzia. Eu am pus banii la dispoziție și am organizat o procedură legală, transparentă, de achiziție. Mai mult nu am ce să fac”, a declarat primarul Constanței.



Pentru mai multe lămuriri, am stat de vorbă cu directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, prof. Andrei Szemerjai, cel care ne-a povestit pe îndelete cum s-a ajuns în această situație.



„Constructorul nu și-a respectat contractul. În momentul în care faci achiziția la preț de dumping (n.r. - sub prețul pieței), trebuie să îți pui un semn de întrebare legat de modul în care firma respectivă se va descurca. Ei au multe astfel de procese în desfășurare, sunt cam procesomani. Nu le înțeleg rațiunea: începi o lucrare, iar la jumătate pleci. Ce obții din acest lucru? Te judeci cu toată lumea încercând să obții ce? Forțezi nota la prețuri doar ca să obții lucrarea, dar tu știi că în ritmul acesta nu o poți duce la capăt. E ilogic”, a explicat profesorul Szemerjai.



Mai exact, firma din București a solicitat cu succes primăriei diferențe financiare, datorită lucrărilor neprevăzute apărute pe parcurs, însă a forțat și mai mult, invocând creșterea inflației. Punct în care Primăria Constanța a avut de obiectat.



Cu siguranță, cele două părți implicate se vor acționa reciproc în instanță: firma cere decontarea tuturor facturilor, iar primăria cere o expertiză nouă, prin care să se controleze la sânge cele opt facturi pe care SC Hidro Salt B-92 le solicită către decont, și eventuale daune pentru nerespectarea contractului.





„Ei au opt facturi de încasat, dintre care două ridică semne de întrebare, au probleme. Acum s-a încheiat licitația pentru o nouă expertiză, vor veni zilele următoare și ne vor spune exact ce s-a realizat, ce bani trebuie dați. Se reactualizează proiectul, fiindcă au apărut mici probleme neprevăzute inițial, apoi se anunță licitațiile publice. Dacă nu ar exista eventuale contestații, ne-am încadra în termenul 2020. Dar la Constanța, dacă ne uităm cum au mers treburile cu Cazinoul sau cu Parcul Arheologic, ne ia durerea de cap”, a adăugat directorul LPS.





De asemenea, Andrei Szemerjai se temea că, în timpul procesului, firma care va câștiga noua licitație nu va putea să se apuce de treabă.



Redacția Cuget Liber a cerut opinia unui inginer de specialitate, care ne-a asigurat că, deși contractul a fost reziliat, cele două acțiuni - procesul și construcția - pot merge în paralel fără probleme. Termenul de finalizare al lucrării este decembrie 2020, altfel se va pierde finanțarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene.



„Dacă nu ne încadrăm în termen, va fi rău. Ar urma ca restul lucrărilor să fie realizate de Consiliul Local, din bugetul său. Cine știe cât timp va mai dura și acest proces. Stând de vorbă cu dirigintele de șantier, mi-a spus că o firmă serioasă poate realiza restul lucrărilor în maximum șase luni”, a mai spus profesorul Szemerjai.





