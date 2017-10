Callatis Mangalia, remiză albă cu Astra II

FC Callatis Mangalia a terminat la egalitate, scor 0-0, partida cu Astra II Giurgiu, disputată pe teren propriu, în etapa a 23-a a Ligii a II-a, Seria I. După finalul meciului, antrenorul Mugurel Cornățeanu a declarat că este mulțumit și cu acest punct câștigat, însă echipa sa ar fi putut obține mai mult. „Am practicat un joc destul de modest. Venim după o victorie de la Otopeni, iar oboseala și-a spus cuvântul: n-am avut prospețimea necesară pentru a marca. Am început bine meciul, dar ne-am stins pe parcurs. Cei de la Astra II s-au închis în defensivă destul de bine, au practicat un joc mai închis și s-au mulțumit cu un singur punct. Am avut câteva ocazii, dar nu am avut mintea limpede pentru a alege cea mai bună decizie. Din punctul meu de vedere, nu suntem pregătiți fizic să jucăm în Liga a 2-a din trei în trei zile, în orice caz, sperăm să obținem o victorie după meciul de la Botoșani”, a declarat tehnicianul. La rândul său, președintele Callatisului, Neculai Tănasă, a spus că echipa sa a fost lipsită de noroc în acest meci: „Doar ghinionul a făcut să nu câștigăm, au fost câteva ocazii bune pentru băieții noștri, dar n-a fost să fie. Callatis a dominat de la cap la coadă meciul. Dacă aveam puțin noroc, am fi câștigat”.