Callatis îşi linge rănile după înfrângerea cu Săgeata

Callatis își linge rănile după înfrângerea cu Săgeata

Înfrângerea suferită în etapa a XII-a a Ligii a II-a, Seria I, la Mangalia, în fața celor de la Săgeata, scor 1-3, i-a întristat atât pe jucătorii echipei Callatis, cât și pe conducătorii clubului. Și asta în condițiile în care elevii lui Mugurel Cornățeanu au făcut o primă repriză foarte bună, la capătul căreia conduceau cu 1-0. Ceea ce s-a întâmplat în partea secundă, știm cu toții.Acum, fotbaliștii Callatisului trebuie să își concentreze forțele pe următoarele meciuri din campionat, care nu sunt deloc ușoare. Președintele clubului de pe litoral, Neculai Tănasă, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că obiectivul pentru ultimele trei meciuri de campionat este acumularea a șase puncte.„Ne-am propus să obținem șase puncte în ultimele trei etape. Noi jucăm fiecare meci cu gândul la victorie, dar suntem și realiști. Momentan, ne lingem rănile după înfrângerea cu Săgeata și așteptăm confruntarea din deplasare cu Dunărea Galați. Va fi un meci destul de greu, dar sunt convins că putem să ne atingem scopul și să ne impunem. Sunt supărat, mai ales că am făcut o primă repriză foarte bună cu cei de la Năvodari. Din păcate, am fost neinspirați la schimbări, ceea ce nu s-a întâmplat cu FC Botoșani, când am avut o revenire extraordinară. Aici s-a decis practic soarta acestei întâlniri, la schimbări. Și arbitrajul a făcut unele greșeli în defavoarea noastră, dar nu a fost decisiv. Băieții sunt afectați după acest eșec, dar sunt convins că își vor reveni. Trebuie să învățăm din greșeli și să mergem mai departe, pentru că ne așteaptă un drum lung către ceea ce ne-am propus să realizăm”, a spus Tănasă.În clasament, Callatis se află pe locul 15, penultimul, cu 11 puncte. De partea cealaltă, Dunărea Galați ocupă locul 10, cu 15 puncte. Partida Dunărea Galați - Callatis Mangalia este programată sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 11.00, în cadrul etapei a XIII-a a Ligii a II-a, Seria I.