Callatis, „îngropată” de propriul portar la Botoşani

Callatis, „îngropată” de propriul portar la Botoșani

Callatis Mangalia a pierdut, 0-2 (0-0), meciul de sâmbătă, din deplasarea de la Botoșani. După o primă repriză „albă”, moldovenii au lovit prima oară în min. 62, prin Ciprian Dinu, iar „capac” a pus chiar portarul Callatis-ului, Cristian Mitrea, în min. 80. Acesta a scăpat mingea din brațe, iar Homneac nu l-a iertat, marcând golul care a închis tabela. „A fost un joc plăcut, dar nu am avut noi puterea necesară să punem mai multe probleme, datorită indisponibilităților din lot. A lipsit un atacant central care să finalizeze. Am plimbat mingea, am pregătit jocul ca să avem cât mai multă posesie și o densitate la mijlocul terenului. Victoria gazdelor este meritată. Se putea să fie și mai rău la ocaziile pe care le-au avut. Până la golul marcat, dacă eram mai incisivi, puteam să punem mai multe probleme. Primul gol, din punctul meu de vedere, e o greșeală de portar. De golul doi nici nu mai vorbesc. Mergem înainte. Obiectivul nostru a fost evitarea retrogradării, am ajuns la mijlocul clasamentului și sperăm să terminăm în primele opt”, a declarat, după meci, antrenorul Callatisului, Mugurel Cornățeanu. Callatis: Mitrea, Samson, Damian, I. Posteucă, Miron, I. Florea (min. 84, Nazîru), Cogali (cpt.), Bardu (min. 57, Bolat), Cojenel, Sin, Calagi (min. 81, Cureteu).