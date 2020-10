Calificarea la EURO rămâne un vis frumos. România, învinsă de Islanda

Încă din primul minut, islandezii s-au aruncat în atac şi i-au forţat pe tricolori să se baricadeze în propria jumătate. În min. 16, gazdele au deschis scorul prin Gylfi Sigurdsson. Mijlocaşul lui Everton a făcut ce a vrut cu defensiva noastră şi l-a învins pe Tătăruşanu cu un şut la firul ierbii de la marginea careului.





Islanda a avut şi un gol anulat pe motiv de ofsaid în care se afla Sigurdsson, cel care îl lobase elegant pe Tătăruşanu, apoi acelaşi Sigurdsson a dublat avantajul nordicilor în min. 35 cu un şut de la marginea careului.





România a redus din diferenţă în min. 63, dintr-o lovitură de la 11 metri executată de Alexandru Maxim. Penalty-ul a fost acordat în urma unei decizii VAR după ce un jucător islandez l-a lovit cu cotul în cap pe Andrei Burcă.





Până la finalul partidei, România mai putea beneficia de o lovitură de pedeapsă după un henţ în careu comis de Gunnarsson, însă arbitrul Damir Skomina a refuzat să consulte reluările VAR, chiar dacă i s-a transmis în cască că ar trebui să meargă la marginea terenului pentru verificare.





Islanda - România s-a încheiat 2-1 şi astfel pierdem din nou ocazia de a merge la un turneu final.





„Cred că nu am reușit în prima fază ce am discutat, să găsim spaţii între linii. Din şapte mingi pierdute în prima parte, au fost patru atacuri periculoase ale lor. După cum am arătat în primele 45 de minute, nu meritam să jucăm în finala play-off-ului.



Am arătat prea puțin fotbal în prima repriză pentru a putea discuta despre arbitraj. Poate îmi reproșez echipa pe care am trimis-o. În repriza secundă am arătat mai bine. Vinovați suntem eu și staff-ul meu, jucătorii nu au nicio vină, pentru că nu am reușit să îi capacităm. Aveți vinovatul în față dumneavoastră!”, a declarat, la finalul partidei, selecţionerul Mirel Rădoi.





Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă, a reacţionat şi el după înfrângerea din Islanda.



„Suntem dezamăgiți, nu a fost seara noastră. Puteam să revenim în joc dacă eram mai atenți. Nu pot să mă iau de arbitraj, dar toată lumea a văzut. Aveam șansa să ne ducem în prelungiri”, a spus Mihai Stoichiță.





Naţionala de fotbal a României a ratat şansa de a merge la EURO 2020, turneu final care va avea loc în vara anului viitor. România a întâlnit Islanda în semifinala barajului pentru calificarea la EURO, într-o partidă care s-a disputat joi seară, la Reykjavik.