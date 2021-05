Calcule la HC Dobrogea Sud. „Am putea intra direct în grupele Europa League”

„Poate, pentru unii, bronzul e destul şi poate că, pentru alţii, e puţin. Cert este că noi suntem mulţumiţi şi recunoscători pentru felul în care am încheiat acest campionat. Un sezon atât de ciudat şi de complicat nu poate să te facă fericit din prima până-n ultima etapă, atâta timp cât treci printr-o pandemie, prin accidentări şi prin meciuri programate într-un ritm mai intens decât oricând. Indiferent de culoarea medaliei, noi am fi fost fericiţi. Este vorba de muncă, de pasiune şi de o descărcare a tuturor energiilor adunate în nouă luni”, a transmis George Buricea.





În opinia veteranului HCDS, promovarea jucătorilor tineri la prima echipă este, în egală măsură, o altă medalie câştigată în acest sezon.





„Medalia de la gâtul nostru nu e singura cu care încheiem campionatul. Un lucru cu care ne mândrim şi care ne dă putere şi încredere să mergem mai departe este Academia HCDS. Pentru noi, pentru Constanţa, este un mare plus.





Este pentru prima dată când vin copii din propria pepinieră la prima echipă. Stănescu, Ştefan, Ostace, Bruj şi cei doi portari, Chilianu şi Preda. Sunt deja şase jucători de la academie care au debutat în Liga Naţională. În plus, faţă de sezonul trecut, am câştigat şi trei jucători de bază dintre tinerii care evoluau mai puțin, Alex Andrei, Gabi Ilie şi Daniel Susanu. Eu spun că ăsta este cel mai mare câștig”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, George Buricea.



Din păcate, după ultimul turneu al Ligii Naţionale, au apărut şi multe accidentări. Chikovani a suferit o contuzie foarte puternică în derby-ul cu Turda şi nu a mai jucat meciurile următoare. Ilie, Andrei, Nistor, Şandru, Nikolic, Simovic şi Susanu acuză şi ei probleme, la genunchi, umeri sau spate, iar recuperarea lor în timp util este principalul obiectiv până la debutul Cupei României.





„Noi sperăm să ajungem în finală, dar trebuie să îi avem pe toţi sănătoşi ca să putem juca patru meciuri. În optimi, jucăm cu învingătoarea dintre Botoşani şi Craiova, iar în sferturi, cred că vom întâlni Timişoara. În mod normal, Timişoara va trece de Buzău, pentru că are o echipă mai bună. Obiectivul nostru este să ne calificăm în Final Four şi să jucăm finala, pentru că miza este foarte mare dacă vom juca finala cu Dinamo. Finalista Cupei bate locul doi şi va fi prima opţiune pentru Liga Europeană. Dacă Dinamo va primi wild-card pentru Liga Campionilor, atunci am putea să intrăm direct în grupele Europa League”, a explicat Buricea.





Partidele din primul tur (24 mai), optimi (25 mai) şi sferturi de finală (27 mai) se vor disputa la Bucureşti, în sălile Dinamo, Rapid şi Apollo, iar turneul Final Four, în Sala Polivalentă, pe 29-30 mai.





Prin vocea antrenorului secund George Buricea, HC Dobrogea Sud anunţă că, având asigurată calificarea în viitorul sezon al cupelor europene, se va bate acum pentru Cupa României.