"Câinii" lui Andone au muşcat din Steaua! Victorie cu 3-1 a dinamoviştilor, în derby-ul etapei

"Câinii" lui Andone au mușcat din Steaua! Victorie cu 3-1 a dinamoviștilor, în derby-ul etapei

Ştire online publicată Miercuri, 30 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dinamo s-a impus într-un meci în care "câinii" au revenit de la scorul de 0-1. Dinamoviștii au urcat pe locul 5 în clasament, iar Steaua mai are doar un punct avans față de CS U Craiova.Au marcat: Hanca - penalty 37', Nedelcearu 45+5', Nemec 59' / Boldrin 4'.Echipele de start:Dinamo: Penedo - Romera, Nedelcearu, Marici, Filip - Hanca, Busuladzici, Nistor (c) - Rotariu, Lazăr, NemecRezerve: Brănescu, Popescu, Gnohere, D. Popa, Mahlangu, V. Olteanu, CeccarelliAntrenor: Ioan AndoneSteaua: Niță- Ov. Popescu, Tamaș, Toșca, Momcilovici- Bourceanu, Muniru - Ad. Popa (c), Boldrin, De Amorim- GoluboviciRezerve: Stăncioiu, Pintilii, Vâlceanu, Jakolis, Achim Moke, EnacheAntrenor: Laurențiu Reghecampf