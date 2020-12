Cadouri de Moş Nicolae. Juniorii Academiei Hagi au intrat în vacanţă

Însoțiți de antrenorii lor, micii fotbalişti au primit la despărțire, după ultimul antrenament din acest an, câte un cadou de Moș Nicolae.





Festivitatea s-a desfășurat în prezența lui Gheorghe Hagi, preşedintelui Pavel Peniu, vicepreședintelui Neculai Tănasă și a antrenorilor grupelor din academie.





„Nu am putut organiza sărbătoarea obișnuită, pe care o pregăteam an de an, dar am ținut neapărat să vă oferim câte un cadou de Moș Nicolae și Moș Crăciun înaintea intrării în vacanță. Vă dorim o vacanță frumoasă și să ne vedem sănătoși la anul”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, președintele Academiei Hagi, Pavel Peniu.





Jucătorii Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, născuți între anii 2008-2014, au intrat în vacanță după cel mai atipic an din istoria de 11 ani a clubului constănţean. Chiar și fără a mai avea competiții oficiale în 2020, din cauza pandemiei de Covid-19, jucătorii Academiei Hagi și-au văzut de antrenamente și s-au pregătit normal.