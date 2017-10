Ca să se lipească golul de el, Alibec se unge cu mir înainte de meciuri

Juniorul-minune al Farului este în al 9-lea cer în aceste zile. La doar 17 ani, Alibec a jucat titular în ultimele două partide oficiale ale „rechinilor“, în Cupă și în campionat, reușind, contra lui FC Timișoara, și primul său gol în Liga 1! Denis Alibec s-a născut la Mangalia, din mamă româncă și tată de origine tătară. Prenumele său are mai multe semnificații. Ne povestește mama, Emilia: „Am vrut să primească un prenume care să se regăsească și în România, dar și în lumea musulmană. Apoi, «Denis» semnifică marea (Deniz, în limba turcă - n.n.). Nu în ultimul rând, așa îl cheamă pe un fost mare fotbalist, Bergkamp, care îmi plăcea cum juca”. Noul nouar al Farului, internațional de juniori și comparat de președintele FRF, Mircea Sandu, cu Van Basten, nu este musulman, ci creștin ortodox, botezat în această religie la 7 ani și jumătate, după cum ne-a spus mama sa. „La 8 zile de la naștere, i-am făcut ceremonia musulmană care se obișnuiește. Apoi, puțin după 7 ani, am decis să primească taina creștină a botezului, având în vedere și că mariajul meu cu tatăl natural al lui Denis nu a rezistat”, ne-a dezvăluit mama atacantului Farului. „Sunt foarte fericită că băiatul meu joacă titular la Liga 1 și a dat și gol, la doar 17 ani. Ca să ajungă până aici, Denis a muncit enorm și a trecut prin multe greutăți“, ne-a mai spus Emilia, care face taximetrie în Mangalia. Învățat de mama sa, Alibec are obiceiul de a se unge cu mir înainte de meciuri, pentru a-i purta noroc. „Dedic familiei golul cu FC Timișoara. În prima repriză, am avut ceva emoții, de aceea nu am jucat prea bine. Dar, după ce am înscris, m-am descătușat. Sufletul mi s-a umplut de o mare bucurie. Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit. Am mai dat goluri importante, la Națională, cu Spania, cu Italia, dar acesta, primul în Liga 1, e special”, a declarat Denis, pentru „Cuget Liber”. Și momentul în care a fost anunțat că va juca în premieră titular la Farul, în Cupă, este de neuitat. „M-am bucurat mult și m-am concentrat pentru meci. La fel și pentru campionat. Colegii m-au felicitat la gol și m-au încurajat să o țin tot așa“, ne-a mai spus Alibec. Cu FC Timișoara, Denis a dat gol cu stângul, piciorul său de bază. De mic, joacă numai atacant și cu numărul 9, cel pe care și l-a ales și la Farul. Fotbaliștii mai au presimțiri că vor înscrie sau vor face un meci memorabil, însă micul farist nu a simțit așa ceva înainte de partidă. „Speram doar să iasă bine, pentru că eram pregătit“, punctează vârful care, la 17 ani, are deja 1,87 m. Bun prieten cu Chico și coleg de cameră în cantonamente cu un alt apropiat, Matei, Denis îi are ca idoli pe Mutu, Henry și Benzema, iar Steaua și Arsenal sunt echipele sale preferate, în afara Farului. I-ar plăcea ca, odată, să joace la Inter, formație care, de altfel, s-a și interesat de el, alături de Udinese sau Milan. Pentru Steaua nu a fost bun Denis Alibec este la Farul de doi ani și jumătate, după ce, anterior, pe la 13-14 ani, ajunsese și în curtea Stelei, dar Șeful Centrului de copii, Gigel Gheorghe, nu a avut ochi să vadă calitățile lui Denis, purtându-se și urât cu el. „Sper să am în continuare evoluții bune la Farul. Aș vrea să terminăm măcar în primele 10 echipe. Dacă voi avea prilejul, de la Farul mi-ar plăcea să plec direct în străinătate, pentru că nu vreau să mai am parte în România de un tratament precum cel de la Steaua“, ne-a spus Denis.