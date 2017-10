Buturuga mică s-a spart în 16 bucăţi sub roţile carului mare

Campionatul Firmelor Constănțene la fotbal în sală, etapa a 9-a

Buturuga mică s-a spart în 16 bucăți sub roțile carului mare

Runda a 9-a a Campionatului Firmelor Constănțene la futsal, care se desfășoară la Club „Eden” (bdul. Aurel Vlaicu) i-a mai adus liderului Cotimar o victorie la scor, previzibilă, de altfel, din moment ce în față i-a stat „lanterna roșie” Antipa, care nu avea decât șansa mielului la tăiere. Cotimar a înscris cele mai multe goluri până acum în campionat, are a treia apărare și s-a distanțat la patru puncte în fruntea ierarhiei, profitând de faptul că vicelidera etapei trecute, Comvex, a avut rundă liberă, iar „bronzul” Boss Company a pierdut surprinzător la Total Construct, echipă din jumătatea inferioară a clasamentului. Într-o etapă cu 77 de goluri marcate, organizatorii s-au declarat satisfăcuți de sportivitatea partidelor, după cum jucătorii au apreciat in corpore arbitrajul. „Nu putem să trecem de această rundă fără să remarcăm prestația cavalerului fluierului. Toate echipele au fost încântate de maniera de a conduce partidele a arbitrului divizionar de futsal Vasilică Tudor. În plus, pe teren, fairplay-ul a fost la el acasă. În sfârșit, echipele au demonstrat că, într-adevăr, se poate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Eden Lică, reprezentantul clubului gazdă. Clasament: 1. Cotimar - 23p (80-40 golaveraj) 2. Scuba - 19p (78-48) 3. Detectors - 19p (53-36) 4. Boss Company - 18p (54-42) 5. Comvex - 18p (71-40) 6. Melody - 15p (52-39, un meci mai puțin disputat) 7. Mod Economics - 15p (47-45, un meci în minus) 8. Global Sistem - 12p (91-58) 9. Total Construct - 12p (48-53) 10. Roa Olt - 10p (49-56) 11. Gepa - 9p (43-63, un meci în minus) 12. Hercules - 6p (55-99) 13. Antipa - 0p (42-107) Rezultatele etapei: Cotimar - Antipa 16-4, Melody - Roa Olt 4-4, Mod Economics - Hercules 7-5, Detectors - Gepa 7-4, Scuba - Global Sistem 9-4, Total Construct - Boss Company 7-6. Comvex a stat. Etapa viitoare: sâmbătă, 7 februarie: Hercules - Roa Olt (între orele 15 și 16), Boss Company - Global Sistem (16-17), Detectors - Cotimar (17-18); duminică, 8 februarie: Comvex - Melody (16-17), Total Construct - Gepa (17-18), Scuba - Antipa (18-19).