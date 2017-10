„Butoiu are şanse foarte mari să rămână antrenorul Farului“

Sevastian Iovănescu, președintele executiv al clubului constănțean:

„Butoiu are șanse foarte mari să rămână antrenorul Farului“

Sevastian Iovănescu, președintele executiv al FC Farul, a declarat, vineri, că antrenorul interimar Gică Butoiu are șanse foarte mari să rămână în funcție și din retur. Confirmarea lui Butoiu sau desemnarea unui nou tehnician (în cărți fiind și un străin) se va face cel mai probabil săptămâna viitoare. „De când l-am pus antrenor pe Butoiu, atmosfera la echipă s-a îmbunătățit, iar antrenamentele au crescut ca durată și intensitate, ceea ce a dus la un joc mai bun și la rezultate. Sigur, eventuala rămânere a lui Gică depinde și de meciul cu Gloria Buzău, dar eu cred că varianta Butoiu e una bună pentru Farul. Dacă va fi antrenor și din retur, aș propune să i se aducă un secund bun și un preparator fizic. Dacă vine un alt antrenor (clubul având și varianta unui străin, dar nu Bergodi, cum s-a speculat), care își va aduce staff-ul său și nu îl va păstra și pe Gică, Butoiu poate prelua Farul II. Cred că vom anunța conducerea tehnică săptămâna viitoare. Oricum, până pe 15 decembrie se va ști. Nor-mal ar fi să se cunoască antrenorul până în vacanță”, a spus Iovănescu. Revin Curcă și cei împrumutați la Delta și Callatis Grosul lotului Farului va intra în vacanță pe 11 decembrie, urmând a se mai pregăti șase zile după meciul cu Gloria Buzău. Trei dintre stranieri, Chico, Andrade și Gaston, pleacă acasă mai devreme, duminică, 6 decembrie (primii doi), respectiv luni, 7 decembrie. Pregătirile pentru retur încep pe 15 ianuarie 2010. Farul va chema la pregătirea de iarnă nouă dintre jucătorii împrumutați: Curcă (Dinamo), Henry, D. Florea, Țarălungă, Armando (Callatis), Pătrașcu, Pantelie, Nanu și Larie (Delta Tulcea). Documentele de chemare au fost întocmite deja și vor fi trimite după încheierea turului. Curcă fusese împrumutat un an în Ștefan cel Mare, dar Farul are posibilitatea de a-l aduce înapoi oricând. „Având în vedere ce lot se va strânge în ianuarie, nu știu dacă vom mai avea nevoie și de alte întăriri. Însă, dacă noul antrenor va cere și altceva, vom mai aduce. Tot atunci vom stabili și la cine vom renunța din lotul actual, cine va rămâne dintre cei reveniți (cred că, de la Mangalia, Henry va rămâne) și dacă vom avea două cantonamente de pregătire, unul în țară și unul în străinătate”, a punctat Sevastian Iovănescu, arătând și că Fatai, Mățel, Chico sau Matei nu au fost ceruți oficial de vreo echipă. În perioada următoare, se va stabili și situația lui Papp, căruia îi expiră împrumutul de la FC Vaslui, jucătorul dorind să rămână însă la Farul. Altfel, joi, personalul clubului și antrenorii de la Academia de Fotbal și-au primit salariile, iar jucătorilor de la Farul II le-au fost achitate drepturile pe o lună. Chico, Andrade și Gaston vor primi salariile sâmbătă, după meciul cu Gloria Buzău, iar prin portughezi îi va fi trimisă suma și lui Diogo, care este deja acasă. Restul fotbaliștilor echipei mari își vor lua banii până miercuri, 9 decembrie. *** Farul II a câștigat cu 2-1 (1-1) meciul amical susținut, vineri, la Năvodari, contra echipei de juniori A (jucători născuți în anul 1991) de la Viitorul Constanța. Golurile „marinarilor” mici au fost înscrise de Almaghe, în minutele 15 și 60. Echipa Farului II: Isleam - Nițescu, Gospodin, Tudorache, Lăzărescu - I. Călin, Ștefănescu, Calagi, Oze - D. Forminte, Almaghe. Au mai jucat Costin - Vlaciu, Drăghici, Uzun, Butoi, Gușă, Ureche și Pascale. Oze este un jucător venit în probe de la Progresul.