Sâmbătă, la Constanța, FC Farul - Tricolorul Breaza 3-0

Butoiu a debutat cu dreptul

„Marinarii” au trecut lejer de echipa de pe locul 17 și, beneficiind și de jocul rezultatelor, s-au apropiat la un punct de poziția a doua, promovabilă. La debutul ca principal al Farului, Gică Butoiu a ales să înceapă cu Soare titular, iar în atac a jucat cu perechea Rusmir - Chico, lăsându-l pe bancă pe Ene. Trecuseră doar opt minute din meci, când Soare a centrat de pe dreapta, iar Chico a deschis scorul, cu o lovitură de cap. Golul nu le-a turnat plumb în ghete oaspeților, care, până la pauză, au avut două mari ocazii de a egala, Negotei (25), din apropiere, și Liuba (40), singur cu Sardescu, după cum și Câța (19) i-a dat emoții portarului Farului, din lovitură liberă. De cealaltă parte, „marinarii” au mai fost periculoși prin Chico (22) și Matei (45). În partea secundă, Farul a mai punctat de două ori, iar jucătorii Tricolorului și-au continuat ratările uriașe, irosind trei situații, două la 0-2, și una (penalty) la 0-3. După ce Papp s-a aflat la mică distanță de 2-0 (47), majorarea scorului (și dubla) a reușit-o Chico (53), căruia i-a pasat foarte bine în careu Matei. Apoi, în trei minute, oaspeții au ratat reducerea diferenței, după ce Sardescu a scos de sub bară șutul lui Vișan de la distanță (56), iar același Vișan (59) a tras pe lângă de aproape, singur! Între cele două situații s-a strecurat însă ocazia lui Matei (58). Butoiu a mai fost inspirat la o mutare, Fatai, care, cu capul, a făcut 3-0 în minutul 71 (la opt minute de la intrarea pe teren), fază la care au mai contribuit Andrade și Matei. Tricolorul nu a reușit să dea gol nici măcar din penalty, Marinescu irosind, cu o scăriță pe lângă, golul de onoare, în minutul 89, după ce arbitrul acordase fault în careu la duelul dintre Papp și căpitanul oaspeților. 3-0 scor final așadar, iar Farul urcă o poziție (de pe șapte pe șase), la doar un punct de promovare. Au jucat: FC Farul (antrenor, Gheorghe Butoiu): Sardescu - Mățel (cpt.), Barbu, Papp, Gaston - M. Soare (67 Andrade), B. Andone, B. Teekloh, C. Matei (83 L. Leu) - Rusmir (63 Fatai), Chico; Tricolorul (antrenor, Florin Stăncioiu): M. Anghelache - Nwabueze, Ghidia, R. Petcu, Olteanu - B. Marinescu (cpt.), Turiac (46 M. Vișan), A. Câța, Liuba (76 Ciocâlteu) - Negotei, Vasilescu (66 Ogodogbo); cartonașe galbene: C. Matei (36), Chico (75), Papp (89) / A. Câța (84); a arbitrat Eduard Constantinescu; asistenți, Daniel Mitruți, Adrian Popescu (toți, din Craiova).