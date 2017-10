Bute: Sper să obţin victoria în faţa lui Kelly Pavlik şi anul viitor să unific centurile

Bute: Sper să obțin victoria în fața lui Kelly Pavlik și anul viitor să unific centurile

Miercuri, 27 Iulie 2011.

Lucian Bute a afirmat miercuri că Interbox se află în negocieri pentru un meci cu Kelly Pavlik, care ar urma să aibă loc în noiembrie și și-a exprimat speranța că-l va învinge pe acesta și anul viitor va putea să unifice centurile."Suntem în negocieri cu Kelly Pavlik, fost campion mondial, care va susține un meci săptămâna viitoare. Sper din tot sufletul să-l câștige, să nu se accidenteze și în 5 noiembrie vom urca în ring față în față (...) Îmi doresc, pentru că este un boxer foarte bun, un fost campion mondial, a avut două centuri mondiale și cred eu că este un nume foarte mare și un boxer foarte bun. Din 37 de victorii, are 32 prin KO. Nu prea am cu cine să boxez. Va fi finala Super Six. Sper să obțin victoria în fața lui Kelly Pavlik și anul viitor să unific centurile cu câștigătorul turneului Super Six", a explicat Bute, prezent miercuri la Senat, unde a primit o medalie din partea președintelui acestei camere. Boxerul român a precizat că s ăptămâna viitoare se va întoarce la Montreal, pentru a începe pregătirile. Bute a susținut că, deși d e fiecare vine în România cu ideea de a petrece vacanța, de fapt, fiind foarte solicitat, nu are timp pentru odihnă propriu-zisă. "Vacanța practic e în Canada. Când mă întorc în Montreal o să am timp să mă odihnesc. Într-adevăr, aici e bine, îmi văd familia, îmi văd prietenii, îmi încarc bateriile, dar pentru odihnă … o rezolv la Montreal", a spus el presei. "A fost o perioadă lungă de pregătire, o încărcătură emoțională. Psihic nu a fost foarte ușor, nici din punct de vedere fizic. Mai mult, după victorie am fost invitat la anumite evenimete și a fost destul de obositor. Dar face parte din cariera mea și trebuie să accept invitațiile cu mare drag", a adăugat el, despre perioadă petrecută în România după meciul cu Jean Paul Mendy. În ceea ce privește greutatea, Bute a precizat că, la fel "ca de obicei", a luat 7-8 kilograme. "Astea sunt kilogramele mele normale când intru în cantonament, dar am o nutriționistă foarte bună", a adăugat el.