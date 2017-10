Bute și Johnson au făcut show înainte de luptă GALERIE VIDEO

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lucian Bute și Glen Johnson, care se vor înfrunta duminică dimineață pentru centura mondială a categoriei supermijlocie, versiunea IBF, sunt prieteni în viața de zi cu zi, dar acest lucru nu i-a impiedicat să se amenințe reciproc înainte de luptă. Bute a fost mai agresiv în declarații, iar acest lucru l-a scos din sărite pe Johnson.Bute a dat de înțeles că ar dori să-l pună la podea pe jamaicanul de 42 de ani. "O să fie o seară lungă. Evident, dacă scapă de KO! Dar nu o să fie ușor, desigur. Are un record greu de egalat, va fi cea mai grea provocare din cariera mea. Sunt foarte foarte fericit că m-am întors în Quebec. Am avut parte numai de momente frumoase aici. Vreau să retrăiesc acele momente. M-am antrenat bine în ultimele două luni" a declarat Bute, citat de Realitatea.net.La rîndul său, Johnson i-a transmis lui Bute ca nu e cel mai bun pugilist pe care l-a întîlnit pînă acum. "Bute este un luptător bun, e uimitor ce a făcut în Canada. Dar în această luptă va fi o altă poveste. Suntem prieteni, dar afacerile sunt afaceri, trebuie să îmi hrănesc familia, am respect pentru el, dar am o treabă de făcut. Bute are calități bune, nu uimitoare, dar e bun. Un singur luptător m-a dominat în cariera mea, Hopkins.", a declarat Johnson.Cei doi nu au avut probleme la cîntarul oficial. Bute a cântarit 75,843 kg, în timp ce adversarul său a fost mai usor: 75,432 kg.