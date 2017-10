Bute: Într-un an sau doi voi boxa împotriva lui Jean Pascal

Ştire online publicată Marţi, 19 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul român Lucian Bute a declarat, marți, într-o conferință de presă, că într-un an sau doi va lupta împotriva canadianului de orginie haitiană, Jean Pascal, care este manageriat tot de Interbox. Lucian Bute a precizat că el nu are la fel de mare nevoie de acest meci, precum are "coechipierul" său și este convins că publicul canadian va fi de partea sa. "La meciurile lui Pascal din Montreal vin aproximativ 7-8.000 de spectatori, iar la mine se umple sala. Asta ține de fani. Ei au îndrăgit modul în care boxez, poate și felul cum sunt în societate. Contează foarte mult și cum te comporți, nu ține doar de box. Foarte mulți își doresc un meci între noi doi. Probabil că într-un an, doi acest meci va avea loc. Eu pot să vă asigur că sala va fi cu mine, cu toate că el e canadian. Nu eu am nevoie de el, ci el are nevoie de mine, pentru că el nu vinde la Montreal și știe că va face o bursă foarte bună cu mine, de ordinul milioanelor de dolari. E normal să arunce mănușa tot timpul. Dacă s-ar bate cu oricare din America, nu ar face acești bani", a spus Bute, citat de Mediafax.Lucian Bute speră să-l întâlnească pe americanul Kelly Pavlik în luna noiembrie. "Rămâne de văzut dacă voi fi o țintă sigură sau nu pentru Pavlik, după cum au spus jurnaliștii americani. Aștept meciul lui de pe 10 august și sper să nu se accidenteze, ca pe 5 noiembrie să îmi vadă jocul de picioare, să vadă dacă s-a îngreunat sau nu. A sosit momentul să merg să boxez oriunde în lume și la oricine. Dacă promotorul meu, Interbox, va ajunge la o înțelegere cu promotorul lui Kelly Pavlik și se va decide ca meciul să fie în SUA, cel mai probabil în Atlantic City, nu am nicio problemă, merg oriunde", a completat Bute.Lucian Bute a participat, marți, la Sala Radio, la o sesiune de autografe, sportivul român primind cu această ocazie, din partea președintelui-directorului general al Radio România, Andras Istvan Demeter, o monedă de 10 lei, bătută cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înființarea postului public de radio.