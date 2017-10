Bute are o strategie impecabilă pentru meciul cu Miranda

Ştire online publicată Joi, 15 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul român Lucian Bute, campion mondial IBF la supermijlocie, a anunțat că are o strategie impecabilă pentru a-și apăra cu succes centura mondială împotriva columbianului Edison Miranda, în meciul programat, sâmbătă, la Centre Bell din Montreal. Bute (25 victorii, 20 KO) își apără pentru a cincea oară titlul mondial IBF împotriva unui adversar periculos, Edison Miranda (33 victorii, 4 înfrângeri), care a obținut majoritatea victoriilor sale prin KO. Românul s-a pregătit, însă, foarte bine pentru acest meci și este încrezător că va obține o nouă victorie. „Am văzut meciuri cu Miranda. El este puternic, dar voi fi prudent și am o strategie foarte bună. Am avut o pregătire excepțională, sunt în formă și sunt încrezător că îmi voi păstra centura”, a spus Bute. InterBox a anunțat că peste 12.000 de bilete au fost deja vândute, dar, în ziua meciului, sunt așteptați 15.000 de spectatori la Centre Bell. Bute revine la Montreal după mai bine de un an de la ultima sa luptă, pe 13 martie 2009, când îl învingea prin KO pe columbianul Fulgencio Zuniga.