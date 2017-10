Buta - depistat cu virusul AH1N1, antrenamentele lui Poli Iaşi - anulate pentru o săptămână

Buta - depistat cu virusul AH1N1, antrenamentele lui Poli Iași - anulate pentru o săptămână

Vicepreședintele lui Poli Iași, Pavel Hodea, a declarat, ieri, că fotbalistul Cornel Buta a fost depistat cu virusul A/H1N1, primul caz de acest fel din Liga 1, iar din acest motiv s-a luat decizia anulării antrenamentelor echipei timp de șapte zile. Poli Iași a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal amânarea meciului din etapa a 14-a, cu Pandurii Târgu Jiu, programat pe 20 noiembrie. Cornel Buta a declarat: „Eu am făcut analize săptămâna trecută, iar vineri am primit rezultatele și medicii mi-au spus că este vorba despre o simplă viroză. Abia astăzi (n.n. - ieri) am aflat că am avut virusul. Am stat oricum șapte zile la domiciliu, acum sunt sănătos, nu mai am nimic. Probabil și eu am luat virusul din vestiar, de la alți colegi. Erau alți jucători care se simțeau rău înaintea mea”. Vicepreședintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Alexandru Boc, a declarat că este posibil ca membrii Comitetului de Urgență al LPF să decidă amânarea meciurilor echipei Politehnica Iași, dacă se va face dovada existenței gripei porcine la mai mulți jucători. „Nu știu dacă vom amâna vreun meci, dar, dacă ei sunt toți acasă, cu cine să joace Poli, cu portarul de la stadion și femeia de serviciu? Mai așteptăm, pentru că trebuie să decidem în bună cunoștință de cauză”, a spus și șeful LPF, Du-mitru Dragomir. Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a spus însă că Liga 1 nu se va întrerupe din cauza gripei porcine, recomandarea UEFA fiind să se izoleze cazurile și să se joace în continuare.