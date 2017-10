Cel mai valoros handbalist al lumii, transformat într-un anonim de play-maker-ul HCM-ului

Buricea, omul care l-a anihilat pe Karabatic

În avancronica partidei HCM-ului cu Montpellier, din Liga Campionilor, întrebam cine va reuși să-l oprească pe Nikola Karabatic, cel mai bun handbalist al lumii. Răspunsul l-am primit după meciul de la Buzău: George Buricea. Trebuie să o recunoaștem: foarte puțini suporteri, doar cei mai optimiști, au crezut că HCM poate învinge „galactica”, trupă de milioane de euro, a Montpellier-ului, echivalenta Realului Madrid ori a Barcelonei de la fotbal. Toată echipa constănțeană a jucat, însă, fantastic. Portarul Popescu a zburat din bară-n bară, pivotul Schuch s-a bătut ca un leu și a dominat semicercul, Nicolae l-a „bom-bardat” pe Karaboue, iar când jocul interului constănțean a fost „citit”, Csepreghi a intrat în scenă. Rolul decisiv l-a jucat, însă, Buricea, excelent ca portar-înaintaș, dar mai ales ca paznic la Karabatic. „Mă bucur că am reușit să-i fac față lui Karabatic. Francezul a fost un exemplu de pro-fesionism, n-a provocat și n-a lovit nici când jocul nu-i mai mergea. Am reușit o mare victorie, care ne ajută să avem un moral superior. Trebuie să reușim să ducem mai departe această victorie și să ne calificăm în optimile de finală”, a spus Buricea, care consideră că HCM trebuie să bată neapărat acasă pe Pick Sze-ged, PAOK Salonic și Che-khovskie Medvedi. „Noi am făcut legea în prima repriză, dar Constanța și-a revenit după pauză. Atunci au schimbat apărarea, au devenit mai agresivi și au echilibrat jocul. Constanța a avut de partea ei un public de Liga Campionilor”, a spus Karabatic. Antrenorul secund al cam-pioanei României, Eden Hairi, a recunoscut că s-a temut că echipa sa va pierde la diferență mare și a ținut să-l remarce pe goal-keeper-ul Mihai Popescu. „Este un rezultat mare pentru HCM, al doilea ca valoare după cel reușit împotriva Barcelonei. Ne-a fost teamă de acest meci, pentru că adversarii noștri obișnuia să câștige de la zece goluri în sus, dar cred că noi am prins o formă cu adevărat extraordinară. Diferența au făcut-o și portarii, în special Mihai Popescu”, a explicat tehnicianul constănțean. HCM Constanța a învins, joi seară, la Buzău, cu scorul de 37-33 (17-18), formația franceză Montpellier HB, într-un meci din etapa a doua a Grupei A din Liga Campionilor. vvv HCM nu are prea mult timp pentru a se bucura de marea victorie, pentru că o așteaptă derby-ul Ligii Naționale, acasă, cu UCM Reșița. Partida, contând pentru etapa a cincea, se va juca marți, 13 octombrie, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport. Celelalte meciuri ale rundei de campionat vor avea loc, conform programării inițiale: CSM Medgidia - Pandurii Târgu Jiu (duminică, 11 octombrie, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport), HC Minaur Baia Mare - Știința Bacău, Steaua București - Bucovina Suceava, SCM Brașov - U Cluj, CSM Satu Mare - Poli Timișoara și Dinamo București - HC Odorhei.