Bumbescu, tras la răspundere de cei de la Steaua: "Am fost certat că am dat din casă"

Adrian Bumbescu, fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, dezvăluise în urmă cu două luni că ”militarii” nu vor avea drept de promovare în Liga 1, din cauza formei de organizare. Legea Sportului din România nu permite ca o echipă departamentală să activeze în primul eșalon al fotbalului românesc. Astfel, Steaua va rămâne în Liga 2 pentru cel puțin două sezoane. Bumbescu a fost ”certat” pentru că a făcut publică informația.Adrian Bumbescu: ”Am fsot certat că am dat din casă”"Un antrenor foarte bun (n.r. - Daniel Oprița), e meritul extraordinar al lui. Jocul echipei a fost mai oscilant, dar având în vedere că este și primul meci, presiunea rezultatelor, primul meci pe stadionul acesta, au fost și puține emoții.Cred că putem să ajungem în playoff. Avem un lot valoros, un antrenor bun, și cu condițiile pe care le avem putem să ajungem. Dar degeaba ajungem dacă promovăm la anul. Am fost certat că am dat din casă. Știam de la fostul șef de la noi, de la competiții, că nu putem promova. Dar de ce să ascundem când trebuie să facem public?Ăsta e regulamentul, așa trebuie să facem. Nu cred că ar fi bine pentru noi, nu avem echipă cu care să promovăm, mie îmi place să spun lucrurilor pe nume", a spus Bumbescu, la Pro X.Steaua a câștigat primul meci din noul sezon de Liga 2, scor 1-0 cu Csikszereda. Elevii lui Daniel Oprița au jucat primul meci oficial pe stadionul din Ghencea și au fost susținuți de peste 3.000 de spectatori.