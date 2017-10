Ministrul MECTS, Daniel Funeriu:

„Bugetul pe componenta Tineret - Sport va fi de 356 de milioane lei“

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul MECTS, Daniel Funeriu, a declarat că bugetul total pentru Tineret - Sport în 2010 va fi de 356 milioane de lei, bugetul federațiilor sportive naționale fiind suplimentat cu 20 milioane de lei, prin amendamentul aprobat de Comisiile de Buget - Finanțe. „Față de anul 2009, în varianta inițială propusă, bugetul pe componenta Tineret - Sport, din cadrul MECTS, a fost mai scăzut cu 8 la sută, ceea ce făcea ca bugetele federațiilor sportive naționale să scadă cu 40-50 la sută. Sportul a reprezentat totdeauna cam 75 la sută din componenta Tineret - Sport, astfel încât am încercat să găsim resurse pentru a suplimenta bugetele federațiilor, având în anul 2010 unul competițional dificil”, a declarat ministrul Daniel Funeriu. „Per total, componenta Tineret - Sport va avea un buget în 2010 de 356 milioane de lei, din care bugetul strict al federațiilor sportive naționale va fi de 73 de milioane de lei. Față de cele 53 milioane de lei alocate anterior federațiilor, am reușit la întrunirea Comisiei Buget - Finanțe să trecem amendamentul cu suplimentarea de 20 de milioane de lei, acesta fiind singurul amendament care a trecut, din cele peste 1.600 propuse”, a adăugat Funeriu. Șeful MECTS a făcut și o comparație cu bugetele acordate federațiilor în anii anteriori. „În 2006, s-au acordat 57 milioane de lei, în 2007 - 59, în 2008 - 70, în 2009 - 95, iar în acest an, e vorba de 73 de milioa-ne de lei. Menirea mea principală la Comisia Buget - Finanțe a fost să susțin această suplimentare, rațiunea acesteia fiind multiplă. Astfel, anul 2010 va fi unul dificil și încărcat pe plan competițional și este nevoie de sume adecvate pentru susținerea acestui calendar, apoi bugetul pe componenta Tineret - Sport este cu 8 la sută mai mic decât în 2009, ceea ce ar fi însemnat o scădere de 40-50 la sută din bugetele federațiilor față de anul trecut. Prin acordarea acestei suplimentări la bugetele federațiilor, s-a revenit la ponderea de 75 la sută a sportului, din componenta Tineret - Sport”, a explicat Funeriu.