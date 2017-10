„Bugetul federaţiilor sportive va fi, în 2011, cel puţin la nivelul din acest an“

Ministrul Daniel Funeriu:

„Bugetul federațiilor sportive va fi, în 2011, cel puțin la nivelul din acest an“

Ştire online publicată Miercuri, 15 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Daniel Funeriu, ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a anunțat, cu prilejul „Galei bărcilor de aur” (festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai Federației Române de Kaiac-Canoe pe 2010), că, pentru 2011, bugetul federațiilor sportive se va ridica la cel puțin același nivel ca în 2010. „De un an de zile, de când sunt ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, am ales în mod voluntar să am o atitudine publică foarte rezervată față de o lume a sportului care știe ce este performanța. Lumea politicii din România nu a demonstrat că știe ceea ce este performanța. Atitudinea mea a fost de a rămâne puțin în umbră și de a încerca să asigur platforma de susținere de la bază, pentru performanțele dumneavoastră. Nu am vrut să fiu încă un politician care profită de imaginea unor oameni care și-au câștigat gloria cu sudoarea frunții”, a declarat Funeriu. „Chiar dacă 2011 va fi un an dificil din punct de vedere bugetar, am vrut să ne asigurăm că bugetul federațiilor este cel puțin identic cu cel de anul trecut. E bine acest lucru, se poate și mai bine, iar dacă economia României va crește, fiți siguri că voi fi alături de sportivi. Federațiile primesc pe merit aceste fonduri de la bugetul de stat, de la plătitorii de taxe, asta înseamnă că și federațiile au responsabilități manageriale, astfel încât banii să fie cheltuiți cât mai aproape de sport. Să disipăm cât mai puțini bani în tot ce înseamnă administrație, proces administrativ, iar cât mai multe resurse să meargă la sportivi, în pregătirea sportivilor, acolo unde se află elita”, a adăugat ministrul.