Buffon pleacă de la Juventus, după 17 ani. "Am primit multe oferte de transfer, mă voi decide curând"

Ştire online publicată Joi, 17 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Buffon are 508 meciuri jucate în tricoul lui Juventus Torino și 176 în naționala Italiei, iar în palmaresul său figurează 9 titluri de campion al Italiei, 4 Cupe ale Italiei și, cel mai important, un titlu de campion mondial, cucerit cu Squadra Azzura în 2006."Sâmbătă va fi ultimul meu meci în tricoul lui Juventus. Sunt mândru că am reușit atâtea performanțe alături de Juventus. Îmi voi termina aventura cu două trofee câștigate. Acesta este lucrul cel mai frumos. Cu 15 zile în urmă eram sigur că mă voi retrage. Între timp, am primit mai multe oferte tentante de pe teren și din afara lui. Cea mai importantă din afare terenului este de la Juventus. Voi anunța săptămâna viitoare ce decizie voi lua", a spus joi Buffon, într-o conferință de presă. S-mbătă, Juve va juca ultimul meci al sezonului în Serie A, contra celor de la Verona.Printre cluburile interesate de serviciile sale se numără FC Liverpool, gruparea care pe 26 mai va juca finala Ligii Campionilor, cu Real Madrid.