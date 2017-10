Budescu: În cazul unui transfer la Steaua aș ajuta ambele echipe

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Constantin Budescu, atacantul Astrei a fost numit cel mai bun atacant și cel mai bun fotbalist din 2015 în cadrul Galei AFAN, ocazie pentru care a vorbit și despre un evntual transfer la Steaua.Acesta a precizat că în cazul în care transferul se concretizează, el s-ar bucura pentru că ar putea ajuta ambele echipe. Pe steliști pentru câștigarea campionatului iar pe Astra să mai poată rămâne în Liga 1, informează B1.ro."Urmează ca această problemă să se rezolve imediat, după ce începe perioada de pregătire, pentru că nu pot sta așa nici eu și nici cluburile care mă vor. E normal să știm acest lucru. Oferta din Qatar s-a împotmolit după ce au vorbit și cu mine și cu cei de la club. Nu știu de ce a picat oferta din Qatar, au fost și unele discuții cu Steaua dar vom vedea, nu e nimic clar. Nu știu ce se va întâmpla, există și opțiunea să rămân la Astra. Am auzit că ar fi probleme financiare la club, îmi doresc să salvez acest club pentru că am petrecut o perioadă bună aici. Dacă m-aș duce la Steaua aș ajuta ambele echipe, pe Steaua să câștige campionatul și pe Astra să poată continua în prima ligă", a spus Budescu.Acesta spune că dacă patronul Ioan Niculae ar fi fost liber, poate situația la echipa giurgiuveană ar fi fost mai bună."Nu am vorbit cu patronul, e foarte greu pentru că e privat de libertate. Dacă era lângă noi alta era situația mea și nu cred că ajungeam în situația de față. Nu știu dacă cei din club țin cont de dorința mea, pentru că dacă vor mai mulți bani vor vedea ofertele și o vor alege pe cea mai bună. Știu că Șumudică a zis că-și dă demisia dacă plec la Steaua pentru că el e împotriva Stelei, dar deocamdată nu e nimic", a adăugat Constantin Budescu.