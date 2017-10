Bucureştiul - şanse reduse de a găzdui finala Cupei UEFA din 2011

Bucureștiul - șanse reduse de a găzdui finala Cupei UEFA din 2011

Sâmbătă, 27 Septembrie 2008

Bucureștiul are șanse mici să găzduiască, în 2011, finala Cupei UEFA, din cauza întârzierilor la construirea noii arene, în timp ce finala Ligii Campionilor din același an va fi găzduită de stadionul „Wembley”. Stadionul favorit să găzduiască finala Cupei UEFA din 2011 este „Lansdowne Road” din Dublin, potrivit unor surse din cadrul UEFA. Arena din Irlanda este una foarte veche, dar, în 2010, va fi adusă la standarde de excepție, după o investiție de peste 365 de milioane de euro. „Stadionul Emirates din Londra nu mai poate găzdui finala, din moment ce pe Wembley se va disputa finala Ligii Campionilor, în timp ce la stadionul Național din București sunt întârzieri față de program. De asemenea, a existat și un acord nescris de acum câțiva ani cu Federația Irlandeză de Fotbal, cum că stadionul din Dublin va organiza finala în momentul în care sunt definitivate lucrările”, au explicat oficialii UEFA. Noul stadion din București a obținut, în vară, autorizația de construcție și are stabilit ca termen de finalizare luna mai a anului 2010, fiind construit pe locul fostului Stadion „Lia Manoliu”. Valoarea investiției se ridică la 411.062.996,36 lei, fără TVA.